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Haber Giriş: 23.11.2020 - 12:19 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 4. hafta programı

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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 4. hafta programı
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası 24 Kasım Salı günü başlayacak. Müsabakalara kısa bir süre kala, tarih bilgisi ve hangi maçların olduğu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 4. hafta karşılaşmaları, 24 Kasım Salı ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 4. maçında yarın TSİ 23.00'te İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacak. Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

24 KASIM SALI

20.55 Rennes (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Lazio (İtalya) - Zenit (Rusya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Medipol Başakşehir

25 KASIM ÇARŞAMBA

20.55 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

23.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz)

23.00 Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

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