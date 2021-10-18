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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Heyecan 3. maçlarla sürecek

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Şampiyonlar Liginde bu hafta hangi maçlar var Heyecan 3. maçlarla sürecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 3. hafta karşılaşmaları, 19 Ekim Salı ve 20 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Puansız ayrıldığı ilk iki karşılaşma sonunda C grubunun 3. sırasında yer alan Beşiktaş, Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. maçlarla sürecek. Sporseverler ise maçların güncel programını sorguluyor. Üçüncü hafta maçlarının programı ise (TSİ) şöyle:

19 Ekim Salı:

19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)

20 Ekim Çarşamba:

19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)

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22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)

22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)

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