Şampiyonlar Ligi'nde bol gollü gece: Nuri Şahin'li Dortmund'dan tarihi galibiyet, Hakan Çalhanoğlu'ndan harika frikik golü

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikici hafta heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı.

DEV MAÇTA KAZANAN ARSENAL

Gecenin en önemli maçında Arsenal evinde PSG'yi 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 20. dakikada Havertz ve 35'te Saka kaydetti. Arsenal bu sonuçla puanını 4'e yükseltti, PSG ise 3 puanda kaldı.

BARCELONA, YOUNG BOYS'U FARKLI GEÇTİ

Barcelona, play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Young Boys'u 5-0 mağlup etti. Katalan devinin gollerini 8 ve 51'de Lewandowski, 34te Raphinha, 37'de Martinez ve 81'de Camara kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Barcelona puanını 3'e yükseltti. Young Boys ise puansız kaldı.

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NURİ ŞAHİN'Lİ DORTMUND'DAN TARİHİ GALİBİYET!

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, evinde Celtic'i 7-1 gibi farklı bir skorla yendi.

Dortmund'un gollerini 7. dakikada Emre Can, 11, 29 ve 42'de Karim Adeyemi, 40 ve 66'da Guirassy(ilk gol penaltı), 79'da Nmecha atarken Celtic'in sayısını 9'da Maeda kaydetti.

Dortmund bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Celtic ise 3 puanda kaldı.

Celtic'e karşı hat-trick yapan Karim Adeyemi, 23 yaşından önce Şampiyonlar Ligi'nde 10 gole ulaşan ilk Alman futbolcu oldu.

Celtic'i 7-1 mağlup eden Borussia Dortmund ise tarihinin en farklı Şampiyonlar Ligi galibiyetini tekrarladı. Nuri Şahin'in ekibi Eylül 2016'da Legia Varşova'yı deplasmanda 6-0 mağlup etmişti.

TRİBÜNLERDE UEFA'YA TEPKİ!

Dortmund'un Sarı Duvar isimli kale arkası tribününde UEFA'ya tepki gösterilen bir koreografi yapıldı. Koreografide büyük harflerle 'UEFA Mafya' yazılırken altındaki pankartta ise 'Siz sporu umursamıyorsunuz, sizin umurunuzda olan tek şey para.' ifadesi yer aldı.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN HARİKA FRİKİK GOLÜ!

Inter, evinde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 4-0 ile geçti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maçın gol perdesini 11. dakikada harika bir frikik golüyle açtı. Ev sahibi ekibin diğer golleri 59. dakikada Arnautovic'ten, 71'de Lautaro Martinez'den ve 81'de penaltıdan Taremi'den geldi.

Inter bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Kızılyıldız ise puansız kaldı.

🔥 Hakan Çalhanoğlu'nun nefis frikik golü 🚀pic.twitter.com/I2vu9gZHSs — Spor Arena (@sporarena) October 1, 2024

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam alınan sonuçlar:

Salzburg (Avusturya)-Brest (Fransa): 0-4

Stuttgart (Almanya)-Sparta Prag (Çekya): 1-1

Inter (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 4-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Celtic (İskoçya): 7-1

Barcelona (İspanya)-Young Boys (İsviçre): 5-0

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Bayer Leverkusen (Almanya)-Milan (İtalya): 1-0

Arsenal (İngiltere)-PSG (Fransa): 2-0

PSV (Hollanda)-Sporting (Portekiz): 1-1

Slovan Bratislava (Slovakya)-Manchester City (İngiltere): 0-4