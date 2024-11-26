Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in konuğu PSG! Dev maçın heyecanı Şampiyon Oranlarla Misli'de

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Alman devi Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında evinde Fransız temsilcisi Paris Saint – Germain’i konuk ediyor.

Bayern Münih - PSG maçı 26 Kasım Salı günü (bugün) oynanacak. Saat 23.00’te başlayacak karşılaşma TRT tabii spor üzerinden yayınlanacak.

BAYERN MÜNIH ÇIKIŞ ARIYOR

Bayern Münih-PSG maçı, sadece lig aşaması için değil, Avrupa'nın en büyük futbol sahnesinde rekabetin zirvesini görmek isteyenler için de büyük bir önem taşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Alman devi, evinde PSG'yi yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

PSG KÖTÜ BAŞLAMIŞTI

Tüm dünyada merakla beklenen bu karşılaşma öncesi PSG'nin de Avrupa grafiği pek iyi durumda değil. Devler Ligi'nde 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fransız temsilcisi, Bayern Münih karşısında çıkış arayacak.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bayern Münih ile PSG arasında oynanan son 6 Şampiyonlar Ligi maçının 5’ini Bayern Münih kazandı.

PSG, Bayern Münih ile oynadığı son 5 Şampiyonlar Ligi maçının 4’ünde gol atamadı.

Bayern Münih son 6 resmi maçını gol yemeden kazanmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Gnabry; Kane

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Dembele, Asensio, Barcola

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Bayern Münih'in galibiyetine 1.42, beraberliğie ise 4.24 oran veriliyor. PSG kazanırın oranı ise 4.60 olarak gösteriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %32’si Bayern Münih’in evinde kazanacağını düşünüyor.