Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih - PSG maçında Mesut Özil detayı! Herkes Mbappe'yi konuşurken...

Spor Arena Detay - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Fransa temsilcisi PSG, geçen yıl finalde kaybettiği Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti.

Allianz Arena'daki maça hızlı başlayan Paris ekibi, 3. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti, 28. dakikada Marquinhos ile skoru 2-0'a getirdi. Bayern Münih, 37. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı golle farkı 1'e indirirken, ilk yarı PSG'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya atak başlayan Bavyera ekibi, 60. dakikada Thomas Müller ile beraberliği yakalasa da 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, PSG'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü Parc des Princes Stadı'nda oynanacak.

19 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Fransa temsilcisi, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 19 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi. Teknik direktör Hansi Flick, Bayern Münih'in başında Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en son 2019 yılında Liverpool'a mağlup olmuştu. Alman temsilcisinin Devler Ligi'nde aldığı son 4 mağlubiyet ise 4 farklı teknik adam yönetiminde yaşandı. (Carlo Ancelotti, Josef Heynckes, Niko Kovac and Hansi Flick)

JOSUA KIMMICH MESUT ÖZİL'İN İZİNDE

Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Mesut Özil'in ardından en az çeyrek final seviyesinde bir müsabakadada en fazla şans yaratan oyuncu oldu. Joshua Kimmich, PSG karşısında 10 şans yaratırken; Mesut Özil ise Real Madrid forması giydiği dönemde 2011 yılında Tottenham ile oynanan maçta 12 şans yaratmıştı.

CHELSEA TUR KAPISINI ARALADI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, Porto'yu 2-0 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, İngiltere temsilcisi Chelsea, Portekiz'in Porto takımına konuk oldu.

Londra ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'daki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 32. dakikada Mason Mount'un golüyle önde kapattı.

Porto, ikinci yarıda beraberlik için çabaladı ancak iyi savunma yapan rakibi karşısında gol bulamadı. Chelsea, 85. dakikada Ben Chilwell'in attığı golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü yine aynı statta oynanacak.

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