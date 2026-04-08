Şampiyonlar Ligi'nde 'avantaj' gecesi: Bayern Münih, Real Madrid'i yıktı, ; Arda Güler göz doldurdu! Arsenal son nefeste...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı oynanan 2 karşılaşma ile başladı.

Nefeslerin kesildiği gecede Bayern Münih ile Arsenal, rövanş öncesi büyük avantajın sahibi oldu.

ARSENAL UZATMALARDA SEVİNDİ





İngiliz devi Arsenal, sezonun flaş Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un konuğu oldu.

Yağmurlu bir Lizbon'da Kai Havertz, dakikalar 90+1'i gösterdiğinde sahneye çıktı ve takımını İngiltere'ye avantajlı bir skorla döndürdü.

Serinin rövanş karşılaşması 15 Nisan Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak ve turu geçen taraf yarı finale yükselecek.

REAL MADRID EVİNDE AVANTAJI KAYBETTİ





Şampiyonlar Ligi'nin 'erken finali'nde ise Real Madrid, evinde Bayern Münih'i ağırladı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, Luis Diaz'ın 41. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bayern Münih, henüz 20. saniyede Harry Kane ile farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmadaki son sözü ise 74. dakikada Mbappe söyledi ve Bayern Münih sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Serinin rövanş maçı 15 Nisan Çarşamba günü Almanya'da oynanacak ve turu geçen ekip adını yarı finale yazdıracak.

KANE'DEN REKOR SERİ





Madrid deplasmanında ağları havalandırarak takımının ikinci golünü kaydeden Harry Kane, Real Madrid’e karşı üst üste 4. maçında da skora katkı (gol veya asist) yapmayı başardı.

İngiliz yıldız; Giovane Élber ve Aubameyang’ın ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid’e karşı bu seriyi yakalayan üçüncü futbolcu olarak tarihe geçti.

ARDA GÜLER 70 DAKİKAYA DAMGA VURDU





Maça ilk 11'de başlayan ve 71 dakika sahada kalan Arda Güler, sergilediği performansla Real Madrid'de ön plana çıkan isimlerden oldu.

Karşılaşmayı yüzde 92 pas isabetiyle tamamlayan milli futbolcu, 4 kilit pasla dikkat çekti.

İşte Arda Güler'in Bayern Münih performansı;

Süre: 71 dakika

Topla buluşma: 49

Pas: 34/37 (%92 pas isabeti)

Uzun pas: 2/4

Orta: 1/3

Kilit pas: 4

Çalım: 2/3

Top kapma: 1

İkili mücadele: 5/9

Engellediği şut: 1

Top kazanma: 2