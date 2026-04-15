Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şov var! İki inanılmaz golle Real Madrid'i sırtında taşıdı

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'i ağırladı.

Real Madrid, Madrid'de oynanan ilk maçta Münih ekibine 2-1 mağlup olmuştu. Yarı final motivasyonuyla sahaya çıkan İspanyollar maça fırtına gibi başladı.

ARDA, GOLÜ 35. SANİYEDE ATTI

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, henüz 35. saniyede Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in uzaklaştırmaya çalıştırdığı topa gelişine çok güzel vuran Arda Güler yaklaşık 40 metreden golü buldu.

GOL HEM REAL HEM BAYERN TARİHİNE GEÇTİ

Arda Güler’in 35’inci saniyede kaydettiği gol, Şampiyonlar Ligi tarihinde hem Real Madrid’in attığı hem de Bayern Münih’in yediği en erken gol oldu.

Bayern Münih 6. dakikada hemen bir gol bularak eşitliği sağlasa da Arda Güler'in durmaya niyeti yoktu.

29'DA BU KEZ NEUER'İ FRİKİKTEN AVLADI

29. dakikada Real Madrid'in kazandığı frikikte topun başına geçen Arda Güler, inanılmaz bir vuruşla Alman kaleci Manuel Neuer'i bir kez daha avladı.

ROBERTO CARLOS, CRİSTİANO RONALDO VE ARDA GÜLER...

Arda Güler, Real Madrid tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında ceza sahası dışından 2 veya daha fazla gol atan üçüncü oyuncu oldu. Diğer isimler şöyle;

- Roberto Carlos - Leverkusen (2000)

- Cristiano Ronaldo - Zürich (2009)

GOLLERİ TURA YETMEDİ

Kariyerinin en iyi maçlarından birini oynayan Arda Güler, ilk maçı 2-1 kaybeden Real Madrid'in tur umutlarını ayakta tuttu fakat maçı 4-3 kazanan Bayern Münih yarı finale yükselen taraf oldu.

ARDA GÜLER SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Real Madridli futbolcular bitiş düdüğünün ardından maçın hakemi Slavko Vincic'e yoğun tepki gösterdi. Bu esnada milli futbolcumuz Arda Güler son düdüğün ardından kırmızı kart gördü.