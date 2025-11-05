Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın sahneye çıktığı tarihi gece! Gol yağmuru, rekorlar ve gözyaşları

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında ilk gün maçları tamamlandı. Büyük maçlara sahne olan gecede 9 maç oynanırken 20 gol atıldı. Arda Güler, Real Madrid ile; Kenan Yıldız ise Juventus ile ilk 11 çıktığı gecede maçlar nefes kesti.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta açılış maçlarında dün gece yaşananlar…

LİVERPOOL, ARDA GÜLER’İ ÜZDÜ

İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid'i ağırladı. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in ilk 11 başladığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın 61. dakikasında Alexis Mac Allister ile gol bulan Liverpool, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

KENAN’LI JUVENTUS BERABERE KALDI

Gecenin diğer maçında, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada İtalya'nın Juventus ekibi, Portekiz temsilcisi Sporting'i ağırladı. Sporting, 12. dakikada Maximiliano Araujo ile öne geçerken Juventus, 34. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve müsabaka bu sonuçla sona erdi.

ARSENAL MAÇINDA MAX DOWMAN TARİHE GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Arsenal, deplasmanda Slavia Prag'a konuk oldu. Fortuna Arena'da oynanan mücadeleyi Arsenal, 3-0 kazandı. Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Bukayo Saka penaltı noktasından ve 46 ile 68. dakikalarda Mikel Merino kaydetti.

Arsenal'de oyuna giren 15 yaşındaki futbolcu Max Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde 15 yaş 307 günle Devler Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

NAPOLI’DE SESSİZ GECE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Napoli, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde 4 puana yükseldi.

ATLETİCO, USG’Yİ DEVİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atletico Madrid, sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk etti. Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Atletico Madrid, karşılaşmanın 39. dakikasında Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı 1-0 tamamlandı.

İspanyol ekibi, Union Saint-Gilloise karşısında 72. dakikada Conor Gallagher ile ikinci golü buldu ve durum 2-0'a geldi. Union Saint-Gilloise 80. dakikada Ross Skykes ile golü buldu ve maç 2-1'e geldi. Atletico Madrid, 90+6'da Marcos Llorente'nin golüyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, Devler Ligi'nde 6 puana yükseldi. Union Saint-Gilloise, 3 puanda kaldı.

BAYERN, PARİS’TE PSG’Yİ YENDİ, SAKATLANAN HAKİMİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haftanın merakla beklenen maçlarından birinde Bayern Münih deplasmanda PSG'yi 2-1 mağlup etti.

Son şampiyon karşısında maça hızlı bir başlangıç yapan Bayern, Luis Diaz'ın 4 ve 32. dakikada attığı gollerle öne geçti. Maçın kahramanı Diaz, 45+7'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. PSG'de ise maç içinde Ousmane Dembele ve Achraf Hakimi sakatlanarak oyundan alınırken, ev sahibi ekibin tek golünü 74. dakikada Joao Neves kaydetti. Hakimi, oyundan alınırken gözyaşlarına boğuldu.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 12 puana ulaşırken, PSG 9 puanda kaldı.

MONACO, BODO KARŞISINDA TEK GOLLE KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Monaco, deplasmanda Bodo/Glimt'e konuk oldu.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Monaco, 1-0 kazandı. Monaco'ya galibiyeti getiren golü 43. dakikada Folarin Balogun attı.

Bu sonuçla birlikte Monaco, ilk galibiyetini elde ederek puanını 5'e yükseltti. Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.

TOTTENHAM, KOPENHAG’A GOL YAĞDIRDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Tottenham, sahasında Kopenhag'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham, 4-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Brennan Johnson, 51. dakikada Wilson Odobert, 64. dakikada Micky van de Ven ve 67. dakikada Joao Palhinha attı.Tottenham'da ilk golü kaydeden Brennan Johnson, VAR incelemesi sonrası 57. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ayrıca ev sahibi ekipte Richarlison 90+2. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, puanını 8'e yükseltti. Kopenhag ise 1 puanda kaldı.

ATİNA’DA PUANLAR PAYLAŞILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Olympiakos, sahasında PSV'yi konuk etti. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Olympiakos'un golünü 17. dakikada Gelson Martins attı. PSV'nin golü ise 90+3. dakikada Ricardo Pepi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos, 2 puanda kaldı. PSV ise puanını 5'e yükseltti.