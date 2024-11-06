Şampiyonlar Ligi'nde amatörce hata! İzleyenler şaşıp kaldı, penaltı kararı çıktı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Club Brugge, sahasında Aston Villa'yı konuk etti.

Jan Breydel'de oynanan mücadelede ev sahibi Brugge, Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Belçika temsilcisine galibiyeti getiren tek golü 52. dakikada penaltıdan Hans Vanaken attı.

İNANILMAZ HATA GOL GETİRDİ

Müsabakanın 51. dakikasında Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, aut atışını kullandı ve ceza sahası içinde Tyrone Mings'e pas verdi.

İngiliz savunma oyuncusu Mings, oyunun başlamadığını düşünerek topu eliyle kontrol etti ve penaltıya sebebiyet verdi.

Alman hakem Tobias Stieler, Tyrone Mings'in elle kontrolü sonrası oyunu durdurdu ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hans Vanaken, galibiyet golünü attı.

ASTON VILLA İLK YENİLGİSİ ALDI

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Bu sonucun ardından Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini elde ve 6 puana yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini alan Aston Villa, 9 puanda kaldı.

YOUNG BOYS PUANLA TANIŞAMADI

Gecenin diğer maçında Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Shakhtar Donetsk, konuk ettiği Young Boys'u 2-1 mağlup etti. İsviçre ekibi Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.