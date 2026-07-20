Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın saat 21.00'de sahasında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın rövanşını ise 29 Temmuz'da Polonya'da oynayacak.

3. TURDAKİ MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Gornik Zabrze'yi elemesi halinde adını 3. ön eleme turuna yazdıracak olan Fenerbahçe'nin rakibi bugün çekilen kura neticesinde belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşma Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 4-5 Ağustos tarihlerinde, rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

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ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Gornik Zabrze'ye elenmesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Fenerbahçe'nin 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi ise Twente (Hollanda) - Ferencvaros (Macaristan) eşleşmesinin galibi olacak.

Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURU MAÇ TARİHLERİ

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 20 Ağustos, rövanş maçları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.