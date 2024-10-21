Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45'te Milan - Club Brugge ve Monaco - Kızılyıldız karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 3. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
19.45 Milan - Club Brugge
19.45 Monaco - Kızılyıldız
22.00 Arsenal - Shakhtar Donetsk
22.00 Aston Villa - Bologna
22.00 Girona - Slovan Bratislava
22.00 Juventus - Stuttgart
22.00 Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven
22.00 Real Madrid - Borussia Dortmund
22.00 Sturm Graz - Sporting CP
23 Ekim Çarşamba
19.45 Atalanta - Celtic
19.45 Brest - Bayer Leverkusen
22.00 Atletico Madrid - Lille
22.00 Young Boys - Inter
22.00 Barcelona - Bayern Münih
22.00 Salzburg - Dinamo Zagreb
22.00 Manchester City - Sparta Prag
22.00 Leipzig - Liverpool
22.00 Benfica - Feyenoord