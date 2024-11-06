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Şampiyonlar Ligi'nde 28 gollü çılgın gece! Manchester City darmadağın oldu

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Real Madrid
Şampiyonlar Liginde 28 gollü çılgın gece Manchester City darmadağın oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 01:28

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun 4. haftasının ilk gününde 9 maç oynandı. Gecenin sürprizleri Real Madrid ve Manchester City olurken toplamda 28 gol atıldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Manchester City, deplasmanda Sporting ile karşılaştı.

Jose Alvalade Stadı'nda oynanan maçta Sporting, Manchester City'yi 4-1'lik skorla dağıttı.

Sporting'e galibiyeti getiren golleri 38, 49 ve 80. dakikalarda Viktor Gyökeres, 46. dakikada Araujo kaydetti. Manchester City'nin tek golü ise 4. dakikada Phil Foden'dan geldi.

VİKTOR GYÖKERES HAT-TRİCK YAPTI

Sporting'in İsveçli yıldızı Viktor Gyökeres, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. golünü kaydetti.

ERLING HAALAND PENALTI KAÇIRDI!

Manchester City'de Erling Haaland, 69. dakikada kazanılan penaltı atışında direği geçemedi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

PSV (Hollanda)-Girona (İspanya): 4-0

Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-4

Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya): 1-3

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Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya): 4-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya): 1-0

Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere): 4-1

Lille (Fransa)-Juventus (İtalya): 1-1

Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya): 3-1

Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa): 0-1

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Real Madrid

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