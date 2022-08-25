Şampiyonlar Ligi'nde 27 sonra bir ilk! Bu kez Türk takımı yok

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Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etmesinin ardından 27 yıllık seri sona erdi.

1996-1997 sezonundan bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi son buldu.

Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.

5 'ALTIN' SEZON

97/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonlarında iki Türk takımı, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

1996-1997 sezonundan bu yana gruplarda Galatasaray 15, Beşiktaş 8, Fenerbahçe, 6, Trabzonspor 1, Başakşehir 1, Bursaspor 1 kez mücadele etti.