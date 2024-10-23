Şampiyonlar Ligi’nde 27 gollük çılgın gece! Arda Güler sevindi, Nuri Şahin üzüldü

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftası bu akşam oynanan 9 karşılaşma ile başladı.

Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken maçı Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynandı.

Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, 2-0 öne geçse de bu skoru koruyamadı ve mücadele Real Madrid’in 5-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

Real Madrid’in golleri 60’ıncı Antonio Rüdiger, 62, 86 ile 90+3’üncü dakikada Vinicius Junior ve 83’üncü dakikada Lucas Vazquez’den geldi. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un gollerini ise 30’uncu dakikada Donyell Malen ve 34’üncü dakikada Jamie Bynoe-Gittens attı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 90. dakikada oyuna dahil oldu.

3 puanı alan Real Madrid, 6 puana ulaşırken ilk 2 maçını kazanan Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı. Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan bu mücadeleyi tribünden takip etti.

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EN FARKLI GALİBİYET MONACO’DAN

Gecenin en farklı galibiyeti Fransız ekibi Monaco’dan geldi. Monaco sahasında ağırladığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 5-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ile 70’inci dakikada Takumi Minamino, 45’4’üncü dakikada Breel Embolo, 54’üncü dakikada Wilfried Singo ve 90+6’ncı dakikada Maghnes Akliouche kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 27’nci dakikada penaltıdan Cherif Ndiaye attı.

Bu sonucun ardından Monaco puanını 7’ye yükseltirken Kızılyıldız henüz puanla tanışamadı.

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GECENİN TOPLU SONUÇLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Milan – Club Brugge: 3-1

Monaco – Kızılyıldız: 5-1

Girona – Slovan Bratislava: 2-0

PSG – PSV: 1-1

Arsenal – Shakhtar Donetsk: 1-0

Real Madrid – Borussia Dortmund: 5-2

Sturm Graz – Sporting Lizbon: 0-2

Juventus – Stuttgart: 0-1

Aston Villa – Bologna: 2-0