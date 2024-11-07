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Bu sezon ilk kez yeni formatıyla düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün gece oynanan 9 maçla sona erdi.

26 golün atıldığı gecede milli yıldızlarımız da sahne aldı. Hakan Çalhanoğlu ise Inter'e galibiyeti getiren isim oldu.

BARCELONA'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

İspanyol devi Barcelona, Sırbistan'da oynanan mücadelede Kızılyıldız'ı 5-2'lik skorla farklı mağlup ederek puanını 9'a çıkardı.

Katalan devinin galibiyet gollerini 13. dakikada Inigo Martinez, 43 ve 53. dakikalarda Robert Lewandowski, 55. dakikada Raphinha ve 76. dakikada Fermin Lopez kaydetti. Kızılyıldız'ın gollerini ise Rade Krunic'in asistinde 27. dakikada Silas Katompa Mvumpa ve 84. dakikada Felício Milson attı.

Bu skorun ardından La Liga ekibi Barcelona, puanını 9 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Kızılyıldız ise puansız olarak 35. basamakta yer buldu.

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HAKAN ATTI, 3 PUAN GELDİ

Giuseppe Meazza'da oynanan dev maçta Serie A devi Inter, Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal'i milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 45+3. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

İNANILMAZ İSTATİSTİK

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla kullandığı 19 penaltının tamamını gole çevirerek büyük bir başarıya imza attı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Bu sonuçla namağlup unvanını sürdüren Inter, Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Arsenal ise 7 puanla 12. basamakta bulundu.

KEREM VE ORKUN OYNADI, BAYERN KAZANDI

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de başladığı maçta Benfica, Alman devi Bayern Münih'e 1-0 mağlup oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 67. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu 56, Orkun Kökçü 79 dakika sahada kaldı.

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Bu galibiyetle Bayern Münih, 6 puana yükseldi. Kerem ve Orkunlu Benfica ise 6 puanda kaldı.

ASTON VILLA İLK KEZ KAYBETTİ

İngiliz ekibi Aston Villa, amatörce bir hata sonrası yenilen golle Club Brugge'e 1-0 mağlup oldu.

Müsabakanın 51. dakikasında Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, aut atışını kullandı ve ceza sahası içinde Tyrone Mings'e pas verdi.

İngiliz savunma oyuncusu Mings, oyunun başlamadığını düşünerek topu eliyle kontrol etti ve penaltıya sebebiyet verdi.

Alman hakem Tobias Stieler, Tyrone Mings'in elle kontrolü sonrası oyunu durdurdu ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hans Vanaken, galibiyet golünü attı.

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Bu sonucun ardından Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini elde ve 6 puana yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk yenilgisini alan Aston Villa, 9 puanda kaldı.

YOUNG BOYS 4'TE 0 ÇEKTİ

Gecenin diğer maçında Shakhtar Donetsk, konuk ettiği Young Boys'u 2-1 mağlup etti. İsviçre ekibi Young Boys, Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

Devler Ligi'nde gecenin sonuçları ise şu şekilde:

Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre): 2-1

Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz): 1-0

Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2

Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 1-0

Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya): 1-3

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Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya): 2-5

Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa): 1-2

Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya): 0-2