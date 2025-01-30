Şampiyonlar Ligi'nde 18 maçın oynandığı tarihi gecede ilginç rekor! Orkun Kökçü gol attı; Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, ve Kenan Yıldız da sahaya çıktı

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Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 36 takımlı lig aşamasının 8’inci ve son haftası 18 karşılaşma ile tamamlandı.

İŞTE İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR

Mücadelelerin ardından son 16 turuna yükselen ilk takımlar belli olurken, play-off oynayacak takımlar da netleşti. İlk 8 içerisinde yer alan; Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa son 16 biletini aldı.

PLAY-OFF TURUNA KALAN VE ELENEN TAKIMLAR DA BELLİ OLDU

9 ile 24 arasında sıralanan; Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting CP ve Club Brugge play-off turunda yer alırken; Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, RB Leipzig, Girona, Salzburg, Slovan Bratislava ve Young Boys ise UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

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KURA ÇEKİMİ YARIN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü yapılacak. Play-off’ta ilk maçlar 11-12 Şubat’ta, rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat’ta oynanacak. Bu turda rakiplerini eleyen 8 takım, adını son 16 turuna yazdırmış olacak.

ORKUN GOL ATTI, ARDA, KEREM, KENAN SAHNE ALDI

Devler Ligi'nde dün gece oynanan maçlarda Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız da sahneye çıktı. İşte dün gece lejyonerlerimizin oynadığı maçlardan detaylar...

MANCHESTER CİTY ECEL TERLERİ DÖKTÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçta Club Brugge'yi 3-1 mağlup ederek turnuvaya 'devam' dedi.

City, ilk yarıyı geride tamamladı

Manchester City, Etihad'daki maçın 45. dakikada Raphael Onyedika'nın golüne engel olamayınca devreye 1-0 geride girdi. İkinci yarıda daha etkili bir oyun ortaya koyan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 53. dakikada Mateo Kovacic'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 62. dakikada Joel Ordonez'in kendi kalesine attığı golle de 2-1 öne geçti. Mücadelenin 77. dakikasında Savinho attığı golle maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-1.

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Bu skorla puanını 11'e çıkartan Manchester City, averajla 22. sıraya yükselerek yoluna play-off turunda devam edecek. 11 puana sahip Club Brugge de averajla 24. sırada yer alarak kendine play-off'un son sırada yer buldu.

GECENİN EN GOLLÜ MAÇINDA İKİ İLGİNÇ REKOR

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en gollü maçında Lille, Feyenoord'u konuk etti. Fransız ekibi, Hollandalı rakibini 6-1'lik skorla geçerken mücadele çok ilginç iki rekora sahne oldu.

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta kendi kalesine 3 gol atan ilk takım olurken; Gernot Trauner ise yine bir Şampiyonlar Ligi maçında kendi kalesine 2 gol atan ilk futbolcu oldu.

Bu sonuçla Lille, ilk 8'e adını yazdırırken, Feyenoord ise Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off turunda devam edecek.

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ARDA OYNADI, REAL MADRİD PLAY-OFF'A KALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig aşaması sona ererken Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, Brest deplasmanına çıktı. Fransa'da rahat bir 90 dakika çıkaran yıldızlar topluluğu, sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Rodrygo (2) ve Jude Bellingham golleriyle maçı 3-0 kazanan Real Madrid, puanını 15 yaptı ve grubu 11. sırada tamamladı, Play-Off oynama hakkı kazandı. 13 puanla 18. sırada kalan Brest de Play-Off'larda boy gösterecek.

Arda Güler, 72'de girdi

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Yıldız solak, 72. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

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ORKUN GOL ATTI, BENFİCA, KENAN YILDIZ'LI JUVENTUS'U YIKTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. haftada Juventus ile Benfica karşı karşıya geldi. Bir tarafta Kenan Yıldız, diğer tarafta ise Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü kozlarını paylaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica 2-0'lık skorla kazandı.

2. gol Orkun'dan

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Vangelis Pavlidis ve 80. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü kaydetti. Orkun Kökçü gol attı, Benfica Juventusu yıktı Juventus-Benfica maçı sonucu: 0-2

Kenan 90 dakika oynadı, Kerem 72'de girdi

Benfica'da forma giyen milli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu yedek başladığı maçın 72. dakikasında Angel Di Maria'nın yerine oyuna dahil oldu. Orkun Kökçü ise 90+2'de oyundan alındı. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ise 90 dakika sahada kaldı.