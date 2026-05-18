Şampiyonlar Ligi yolunda ilk maç 21 Temmuz'da!

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turundan itibaren katılacak.

2. Ön eleme turunda ilk maçlar 21-22 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı lacivertli ekip 2. ön eleme turunda seri başı olacak.

3. ön eleme turunda ise Aston Villa ligi ilk 4’te bitirir ve Avrupa Ligi’ni de alırsa Sporting elemelere katılmayacak ve F.Bahçe seri başı olacak. Sporting elemelere girerse, Kanarya seri başı olmayacak. Play off turunda da F.Bahçe seri başı değil.

3. ÖN ELEME VE PLAY OFF RAKiPLERi

· Sporting Lizbon

· Lille

· Bodo Glimt

· Olympiakos

· Union SG

· Sparta Prag

· Twente

2.ÖN ELEME TURU MUHTEMEL RAKiPLERi

· Hearts

· G.Zabrze / J. Bialystok / Rakow (Polonya Ligi devam ediyor. 3 takımın da ikincilik şansı var.)