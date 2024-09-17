ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SEZON: Young Boys-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde 70'inci sezon heyecanı başlıyor. Young Boys ve Aston Villa bugün kozlarını paylaşacak. Organizasyonda ilk hafta maçları 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. İşte Young Boys-Aston Villa maçı canlı izle...

YOUNG BOYS ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Young Boys Aston Villa mücadelesi bu akşam (17 Eylül) saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eleme turlarını geçemediği "Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.