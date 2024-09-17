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ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SEZON: Young Boys-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Young Boys#Aston Villa
ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ SEZON: Young Boys-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 14:22

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. İsviçre ekibi Young Boys İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray'ı eledi. Aston Villa ise geçen sezon Premier Lig'de başarılı performans sergiledi. İki ekip de sahadan puanla ayrılmak istiyor. Peki Young Boys-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın bilgisi!

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Şampiyonlar Ligi'nde 70'inci sezon heyecanı başlıyor. Young Boys ve Aston Villa bugün kozlarını paylaşacak. Organizasyonda ilk hafta maçları 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek. İşte Young Boys-Aston Villa maçı canlı izle...

YOUNG BOYS ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Young Boys Aston Villa mücadelesi bu akşam (17 Eylül) saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eleme turlarını geçemediği "Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.

 

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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Young Boys#Aston Villa

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