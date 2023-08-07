Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oluyor

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Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi, Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz için yol haritası belirleyecek. Avrupa kupalarında zirveyi hedefleyen ve bu bağlamda yer aldıkları kupalarda ilk olarak grup aşamasına katılmayı hedefleyen temsilcilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri bugün belli oluyor. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan G.Saray’ın Sloven ekibini geçmesi halinde eşleşeceği ekibin belli olacağı kura çekimi TSİ 13.00’te UEFA.TV üzerinden yayınlanacak. Aslan bu turda seri başı olacak.
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Beşiktaş’ın yer aldığı Konferans Ligi’ndeki play-off kurası ise TSİ 15.00’te start alacak. Fenerbahçe bu turda seri başı olurken Adana Demirspor ve Beşiktaş, nispeten daha güçlü takımlarla eşleşecekler. Kuralar UEFA tarafından yayımlanacak. Konferans Ligi kuraları ayrıca FB TV’den de naklen verilecek.
GALATASARAY'IN PLAY-OFF’TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi
Rakow (Polonya) / Aris Limasol (G.Kıbrıs)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Hayfa (İsrail)
Klaksvik (Faroe) / Molde (Norveç)
Royal Antwerp (Belçika)
FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF’TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi
Twente - Riga
Sepsi - Aktobe
Hapoel Beer Sheva - Levski
Legia Varşova - Austria Wien
ADANA DEMiR’iN PLAY-OFF’TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi
Aston Villa
Slavia Prag - Panathinaikos (Kaybeden Takım)
AZ Alkmaar - Santa Coloma
Olympiacos - Genk (Kaybeden Takım)
BEŞİKTAŞ'IN PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
Lille
Aris - Dinamo Kiev
Gent - Pogon Szczecin
Viktoria Plzen - Gzira United