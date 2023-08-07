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Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oluyor

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#Şampiyonlar Ligi#Konferans Ligi#Uefa
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirsporun rakipleri belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 10:25

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi tarihi belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde G.Saray, Konferans Ligi’nde F.Bahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un üçüncü eleme turlarını geçmeleri halinde play-off turunda karşılaşacakları takımlar bugün İsviçre’deki kura çekiminde belli olacak. Playoff turunu geçen takımlar Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalacak. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, kura çekimi hakkında detaylı bilgiler

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Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi, Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz için yol haritası belirleyecek. Avrupa kupalarında zirveyi hedefleyen ve bu bağlamda yer aldıkları kupalarda ilk olarak grup aşamasına katılmayı hedefleyen temsilcilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri bugün belli oluyor. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan G.Saray’ın Sloven ekibini geçmesi halinde eşleşeceği ekibin belli olacağı kura çekimi TSİ 13.00’te UEFA.TV üzerinden yayınlanacak. Aslan bu turda seri başı olacak.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Beşiktaş’ın yer aldığı Konferans Ligi’ndeki play-off kurası ise TSİ 15.00’te start alacak. Fenerbahçe bu turda seri başı olurken Adana Demirspor ve Beşiktaş, nispeten daha güçlü takımlarla eşleşecekler. Kuralar UEFA tarafından yayımlanacak. Konferans Ligi kuraları ayrıca FB TV’den de naklen verilecek.

GALATASARAY'IN PLAY-OFF’TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi

Rakow (Polonya) / Aris Limasol (G.Kıbrıs)
Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Hayfa (İsrail)
Klaksvik (Faroe) / Molde (Norveç)
Royal Antwerp (Belçika)

FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF’TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi

Twente - Riga 
Sepsi - Aktobe 
Hapoel Beer Sheva - Levski 
Legia Varşova - Austria Wien

ADANA DEMiR’iN PLAY-OFF’TAKi MUHTEMEL RAKiPLERi

Aston Villa
Slavia Prag - Panathinaikos (Kaybeden Takım)
AZ Alkmaar - Santa Coloma 
Olympiacos - Genk (Kaybeden Takım)

BEŞİKTAŞ'IN PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Lille
Aris - Dinamo Kiev
Gent - Pogon Szczecin
Viktoria Plzen - Gzira United

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#Şampiyonlar Ligi#Konferans Ligi#Uefa

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