Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura heyecanı!
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları bugün çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları bugün çekilecek.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00'te Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu eşleşmeleriyle başlayacak ve aynı anda kazananların oynayacağı yarı final eşleşmeleri de belli olacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takımdan üçü İngiltere temsilcisi. Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City'in yanı sıra, Ozan Kabak'lı Liverpool ve Chelsea kuraya katılacak.
Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İspanya'dan Real Madrid, Fransa'dan Paris Saint Germain ve Portekiz'den Porto takımı kura çekiminde yer alacak.
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak.
2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİNE KATILACAK 8 TAKIM ŞU ŞEKİLDE
Bayern Münih
Chelsea
Borussia Dortmund
Liverpool
Manchester City
Paris Saint Germain
Porto
Real Madrid
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMELER BELLİ OLACAK
Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi de yine bugün TSİ 15.00'te başlayacak.
Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİNE KATILACAK 8 TAKIM ŞU ŞEKİLDE
Ajax
Dinamo Zagreb
Manchester United
Slavia Prag
Arsenal
Roma
Granada
Villareal
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