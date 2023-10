Şampiyonlar Ligi tarihe mi karışıyor! Süper Lig, Avrupa Ligi ve Aspiring Lig...

Haberin Devamı

UEFA’nın, Şampiyonlar Ligi’ni sona erdirip benzer bir proje üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi’nde ‘İsviçre sistemi’ şeklinde yeni sisteme geçileceği duyurulsa da Avrupa’nın büyük kulüplerinin daha çok gelir getirecek organizasyonlar istediği biliniyor. İspanyol basınından Marca’nın haberine göre, UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği, 2027’den itibaren her biri 18 kulüpten oluşan 3 ayrı lige geçiş yapmayı düşünüyor. Bu yeni formatın, bir sonraki UEFA İcra Komitesi toplantısında ele alınması bekleniyor. Bu yeni liglerin adlarının sırasıyla ‘Süper Lig’, ‘Avrupa Ligi’ ve ‘Aspiring (Hevesli) Lig’ olacağı öne sürüldü.

AVRUPA LİGİ’NDEN 4 TAKIM DÜŞECEK

Gazetenin haberine göre her ligde 18’er takım yer alacak ve her bir takım toplamda 34 karşılaşma yapacak. Süper Lig’de sezonu lider bitiren takım Avrupa şampiyonu olacak. Bu formata göre, Süper Lig’den 2 takım Avrupa Ligi’ne düşecek; Avrupa Ligi’nden ise 2 takım Süper Lig’e yükselecek. Avrupa Ligi’nden 4 takımın Aspiring Lig’e düşüp, Aspiring Lig’den de 4 takım Avrupa Ligi’ne yükselecek. Bu organizasyonların her ülkedeki yerel ligleri nasıl etkileyeceği belirsiz.

Haberin Devamı

DEVLER LİGİ’NE İSVİÇRE SİSTEMİ

UEFA’dan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi’nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32’den 36’ya yükseltileceği açıklanmıştı. Geleneksel grup aşaması da yerini lig formatına bırakacak. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak. Takımlar 6 yerine 8’er maç yapacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Buradan 8 takım son 16’ya kalacak.