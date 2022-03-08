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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları ne zaman? İşte maç programı

#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları ne zaman İşte maç programı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçlarının heyecanı, oynanacak müsabakalarla başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçları ne zaman?

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ikinci maçları 8 Mart ve 9 Mart Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. 15-16 Mart'ta oynanacak diğer mücadelelerle birlikte çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.

Tamamı 23.00'te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

Bugün:

Bayern Münih - Salzburg (1-1)
Liverpool - Inter (2-0)

9 Mart Çarşamba:

Manchester City - Sporting Lizbon (5-0)
Real Madrid - Paris Saint-Germain (0-1)

15 Mart Salı:

Ajax - Benfica (2-2)
Manchester United - Atletico Madrid (1-1)

16 Mart Çarşamba:

Lille - Chelsea (0-2)
Juventus - Villarreal (1-1)

 

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#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu

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