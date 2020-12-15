Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman? İşte eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son şampiyon Bayern Münih, Lazio ile eşleşti. İşte, kura çekiminin ayrıntıları ve maçların tarihi...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeler şöyle:

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)