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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI: Monaco-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco-Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

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#Monaco#Benfica#UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI: Monaco-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta Monaco-Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 11:45

Monaco-Benfica maçı canlı yayın saati ve kanalı netleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasında ekiplerin mücadelesi sürüyor. Monaco lig aşamasını 17. sırada tamamladı. Ev sahibi ekibi son 16 turunda yoluna devam etmek istiyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica da sahadan avantajlı olarak dönmek istiyor. Diğer taraftan futbolseverler, 'Monaco-Benfica maçı TRT'de yayınlanacak mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. Kritik mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Peki Monaco-Benfica maçı ne zaman? saat kaçta? Monaco-Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte ayrıntılar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Monaco, play off turu aşamasında, Benfica'yı konuk edecek. Bruno Lage'nin öğrencileri, Devler Ligi son 16 turu yolunda sahadan avantajlı ayrılmayı hedefliyor. Fransız temsilcisi de mücadeleden kazanarak dönmek istiyor. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Peki Monaco-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte kritik mücadelenin detayları...

MONACO - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında ekiplerin mücadelesi sürüyor. Monaco ve Benfica, bu akşam (12 Şubat) saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.

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MONACO - BENFICA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Lig aşamasında Benfica 16., Monaco ise 17. sırada Play-Off'a geldi. İki ekibin kritik mücadelesi tabii spor 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek. Monaco-Benfica karşılaşmasını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Monaco-Benfica karşılaşmasında Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de sahada olması bekleniyor.

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#Monaco#Benfica#UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off

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