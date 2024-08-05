Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor!

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ülkemizi Avrupa’da temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe için büyük önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? sorusu da sporseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi bugün belli oluyor. 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ve ikinci bitiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak. Fenerbahçe’nin play-off’lara kalabilmesi için 3. öne eleme turunu geçmesi gerekiyor. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi ne zaman belli olacak?
Bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kuraları bugün çekilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yer alacak olan Galatasaray ve Lille'i geçmesi halinde bu tura adını yazdıracak olan Fenerbahçe'nin rakipleri bugün 13.00'te çekilecek kurayla belli olacak. Kura çekimi UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca birçok spor kanalının da bu kuraları canlı olarak yayınlayacağı tahmin ediliyor.
Yeni format gereği Şampiyonlar Lig’inde 36 takım mücadele edecek. Takımlar lig aşamasında grup aşamasında sekiz maç oynayacak. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri de bugün belli olacak. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:
GALATASARAY
Young Boys
Kızılyıldız
Dinamo Zagreb
Malmö-PAOK eşleşmesinin galibi
Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin galibi
FENERBAHÇE (LILLE'İ ELEMESİ HALİNDE)
Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi
Dinamo Kiev - Rangers eşleşmesinni galibi