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Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor!

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Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 09:58

Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde play-off turunda katılacak. Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Lille ile oynayacağı 3. ön eleme turunu geçerse play-off’a kalacak. Bu yıl yeni format gereği Şampiyonlar Lig’inde 36 takım mücadele edecek. Temsilcilerimizin Devler Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu mu?

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ülkemizi Avrupa’da temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe için büyük önem taşıyor. Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? sorusu da sporseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi bugün belli oluyor. 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ve ikinci bitiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak. Fenerbahçe’nin play-off’lara kalabilmesi için 3. öne eleme turunu geçmesi gerekiyor. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi ne zaman belli olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kuraları bugün çekilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yer alacak olan Galatasaray ve Lille'i geçmesi halinde bu tura adını yazdıracak olan Fenerbahçe'nin rakipleri bugün 13.00'te çekilecek kurayla belli olacak. Kura çekimi UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Ayrıca birçok spor kanalının da bu kuraları canlı olarak yayınlayacağı tahmin ediliyor.

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Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ BELLİ OLUYOR!

Yeni format gereği Şampiyonlar Lig’inde 36 takım mücadele edecek. Takımlar lig aşamasında grup aşamasında sekiz maç oynayacak. Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri de bugün belli olacak. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:

GALATASARAY

Young Boys

Kızılyıldız

Dinamo Zagreb

Malmö-PAOK eşleşmesinin galibi

Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin galibi

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor

FENERBAHÇE (LILLE'İ ELEMESİ HALİNDE)

Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi

Dinamo Kiev - Rangers eşleşmesinni galibi

Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi 2024 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi rakibi belli oluyor

 

 

 

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#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi 2024#Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Rakibi#Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Rakibi

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