Şampiyonlar Ligi öyle bir başladı ki... Kenan Yıldız tarihe geçti | Carlo Ancelotti, Halil Umut Meler'in kararları sonrası çılgına döndü

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024 – 2025 sezonu dün itibarıyla başladı. Dün oynanan maçlar ile birlikte milli yıldızlarımız Kenan Yıldız ve Arda Güler’de Düşler Sahnesi’nde boy gösterdi.

YENİ FORMATIN İLK GOLÜ KENAN’DAN

Dün oynanan maçta Juventus evinde PSV’yi 3-1 mağlup etti. Milli yıldız Kenan Yıldız maça damgasını vurdu.

Maçın ilk golünü atan Kenan Yıldız, 19 yıl 135 gün ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Juventuslu futbolcu oldu. Bu rekor daha önce 20 yıl 308 gün ile Alessandro Del Piero’nun elinde bulunuyordu.

Kenan’ın attığı bu gol aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2024 - 2025 sezonunun açılış golü oldu. Bu sezon ile birlikte yeni formata geçilirken 19 yaşındaki yıldız yeni formatın ilk golünü de kaydetmiş oldu.

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ARDA GÜLER SONRADAN OYUNA GİRDİ

Milli futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği son şampiyon Real Madrid’de ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Eflatun beyazlılar, evinde ağırladığı Stuttgart’ı 3-1 mağlup etti.

Arda Güler 75. dakikada Rodrygo’nun yerine oyuna girdi. Real Madrid’in gollerini Kylian Mbappe, Antonio Rudiger ve Endrick atarken konuk ekip Stuttgart’ın golünü Deniz Undav kaydetti.

HALİL UMUT MELER'İN KARARLARI GÜNDEM OLDU

Arda Güler’in de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdiği Real Madrid – Stuttgart maçının hakemi Halil Umut Meler’di.

Mücadelenin 33. dakikasında Rüdiger ile Mittelstadt'ın ceza sahası içinde girdiği ikili mücadele sonrası Real Madrid lehine penaltı noktasını gösteren Meler'in kararı sonrası VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen deneyimli hakem, penaltıyı iptal etti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti adeta sinir küpüne dönüştü. Halil Umut Meler'in yanına kadar giden İtalyan çalıştırıcı, tecrübeli hakem ve yardımcılarına şiddetli itirazlarda bulundu.

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Yayıncı kuruluş spikerinin aktardığı bilgiye göre Ancelotti, Meler'e 'Benimle konuş' şeklinde bir tavır takındı.

BAYERN MÜNİH GOL OLDU YAĞDI

Hayal kırıklıklarıyla geçen bir sezonu geride bırakan Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçında Dinamo Zagreb’i 9-2 yendi. Allianz Arena’da oynanan bu maçta Alman ekibinin gollerini Harry Kane (4), Olise (2) Sane, Goretzka ve Guerreiro attı.

Konuk ekip Dinamo Zagreb’in gollerini ise Petkovic ve Ogiwara kaydetti.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Bu maçta kaydettiği dört golün üçünü penaltı noktasından bulan Harry Kane, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. İngiliz oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde penaltıdan hat - trick yapan ilk futbolcu oldu.

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LIVERPOOL DEPLASMANDA GALİP

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde salı gecesinin dikkatle takip edilen maçlarında biri ise AC Milan’ın Liverpool’u ağırladığı maçtı. San Siro’da oynanan maçı Liverpool 3-1 kazandı.

Konuk ekibin gollerini Konate, Van Dijk ve Szoboszlai atarken Milan’ın tek golünü Christian Pulisic ağlara gönderdi.

ASTON VILLA YOUNG BOYS’U RAHAT GEÇTİ

Dün gece oynanan bir diğer maçta Young Boys evinde Aston Villa’yı konuk etti. Maçı konuk ekip 3-0 kazandı.

İngiliz ekibinin gollerini Tielemans, Ramsey ve Onana attı.

SPORTING, LILLE'E ŞANS TANIMADI

Dün oynanan son maçta ise Sporting Lizbon evinde Lille’i konuk etti. Portekiz temsilcisi rakibini 2-0 mağlup etti.

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Sporting Lizbon’un golleri Gyökeres ve Debast'tan geldi. Fransız temsilcisi Lille’de ise Angel Gomes 40. dakikada kırmızı kart gördü.