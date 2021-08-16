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GeriFutbol Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde play-off turu yarın başlıyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde play-off turu yarın başlıyor

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Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde play-off turu yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 18 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 24-25 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.

Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:

- 17 Ağustos Salı
Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka)

- 18 Ağustos Çarşamba
Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)
Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)
Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)

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