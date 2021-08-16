Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde play-off turu yarın başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turunun ilk ayağı, yarın ve 18 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak ekipler, 24-25 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak.
Play-off turunda tamamı TSİ 22.00'de başlayacak maçlar şöyle:
- 17 Ağustos Salı
Monaco (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Salzburg (Avusturya) - Brondby (Danimarka)
- 18 Ağustos Çarşamba
Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda)
Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)
Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan)