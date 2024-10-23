ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Young Boys-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Young Boys ve Inter, Devler Ligi üçüncü hafta maçında karşı karşıya geliyor. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçtan 4 puanla döndü. Young Boys ise İtalyan ekibi karşısında kazanan taraf olmak istiyor. İşte merakla beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

YOUNG BOYS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Young Boys ve Inter, bu akşam (23 Ekim) karşı karşıya geliyor.

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.