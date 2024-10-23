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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Young Boys-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Şampiyonlar Ligi#Young Boys#Inter
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Young Boys-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 18:24

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele hız kesmeden devam ediyor. Young Boys ve Inter bu akşam karşı karşıya gelecek. Inter, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç karşılaşmayı alamadı. Young Boys ise ilk defa İtalya ekibi ile karşı karşıya gelecek ve sahadan puanla dönmek istiyor. Peki Young Boys-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Young Boys ve Inter, Devler Ligi üçüncü hafta maçında karşı karşıya geliyor. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçtan 4 puanla döndü. Young Boys ise İtalyan ekibi karşısında kazanan taraf olmak istiyor. İşte merakla beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...

YOUNG BOYS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Young Boys ve Inter, bu akşam (23 Ekim) karşı karşıya geliyor.

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Şampiyonlar Ligi#Young Boys#Inter

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