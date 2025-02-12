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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Monaco, play off turu aşamasında, Benfica'yı konuk edecek. Bruno Lage'nin öğrencileri, Devler Ligi son 16 turu yolunda sahadan avantajlı ayrılmayı hedefliyor. Fransız temsilcisi de mücadeleden kazanarak dönmek istiyor. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Peki Monaco-Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte kritik mücadelenin detayları...

MONACO - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında ekiplerin mücadelesi sürüyor. Monaco ve Benfica, bu akşam (12 Şubat) saat 23.00'te karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.

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MONACO - BENFICA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

Lig aşamasında Benfica 16., Monaco ise 17. sırada Play-Off'a geldi. İki ekibin kritik mücadelesi tabii spor 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek. Monaco-Benfica karşılaşmasını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Monaco-Benfica karşılaşmasında Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de sahada olması bekleniyor.