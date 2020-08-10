Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın 2. ön eleme rakipleri belli oluyor..

Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlamasına rağmen Trabzonspor'un aldığı ceza sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynama hakkı kazanan Beşiktaş'ın rakibi bugün belli oluyor.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU KURA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Siyah beyazlı temsilcimizin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, 10 Ağustos Pazartesi (bugün) TSİ 13.00'da gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak. Kura çekiminin tüm gelişmeleri canlı olarak Spor Arena'da olacak.

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş'ın da sahaya çıkacağı ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz olacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Mücadelede ev sahibi olacak takım da kura çekimi sonucunda belli olacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Maçlar, 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

PAOK (Yunanistan)

AZ Alkmaar (Hollanda)

Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)