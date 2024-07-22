Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi bugün gerçekleşecek. Lugano karşısında galibiyet elde etmesi halinde sonraki turda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Saat 14.00’te başlayacak kurada sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri Glasgow Rangers, Slavia Prag, Red Bull Salzburg ve Lille... Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin mağlubu için saat 15.00’te Avrupa Ligi kuraları çekilecek. Fenerbahçe elenirse Kupa-2’de seri başı olamayacak. Kura çekimi, UEFA TV Youtube hesabından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE’NiN MUHTEMEL RAKiPLERi

KAZANIRSA (ŞAMPiYONLAR LiGi):

· Glasgow Rangers

· Slavia Prag

· Red Bull Salzburg

· Lille

Haberin Devamı

KAYBEDERSE (AVRUPA LiGi):

· Ajax

· Rapid Wien

· Molde

· Braga

· Dinamo Kiev

· Partizan

· Sheriff