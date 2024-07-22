×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Kura#Şampiyonlar Ligi Kurası
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Fenerbahçenin rakipleri belli oluyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 10:35

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano’yu elerse 3. turda bu avantaja sahip olamayacak ve 2. torbada yer alacak. Bu kuranın sonucunda ise Fenerbahçe'nin Lugano maçından galip ayrılırsa karşılaşacağı rakip belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe'nin rakiplerinin beli olacağı kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi bugün gerçekleşecek. Lugano karşısında galibiyet elde etmesi halinde sonraki turda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Saat 14.00’te başlayacak kurada sarı lacivertli ekibin muhtemel rakipleri Glasgow Rangers, Slavia Prag, Red Bull Salzburg ve Lille... Fenerbahçe-Lugano eşleşmesinin mağlubu için saat 15.00’te Avrupa Ligi kuraları çekilecek. Fenerbahçe elenirse Kupa-2’de seri başı olamayacak. Kura çekimi, UEFA TV Youtube hesabından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE’NiN MUHTEMEL RAKiPLERi

KAZANIRSA (ŞAMPiYONLAR LiGi):

· Glasgow Rangers
· Slavia Prag
· Red Bull Salzburg
· Lille

Haberin Devamı

KAYBEDERSE (AVRUPA LiGi):

· Ajax
· Rapid Wien
· Molde
· Braga
· Dinamo Kiev
· Partizan
· Sheriff

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Kura#Şampiyonlar Ligi Kurası

BAKMADAN GEÇME!