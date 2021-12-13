Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te gerçekleşecek. Kura çekimi Exxen ve UEFA'dan canlı olarak izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR SERİ BAŞI?

SERİ BAŞI: M.City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munih, Manchester United, Lille, Juventus

SERİ BAŞI OLMAYAN: PSG, A.Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg, Chelsea

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.