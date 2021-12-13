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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

#Şampiyonlar Ligi#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile son 16 turunda rakipler belli olacak. Pek çok güçlü takımı karşı karşıya getirecek kura çekimi bugün tamamlanacak. Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yönelik detaylı bilgiler

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi günü TSİ 14:00'te gerçekleşecek. Kura çekimi Exxen ve UEFA'dan canlı olarak izlenebilecek. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR SERİ BAŞI?

SERİ BAŞI: M.City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Munih, Manchester United, Lille, Juventus

SERİ BAŞI OLMAYAN: PSG, A.Madrid, Sporting, Inter, Benfica, Villarreal, Salzburg, Chelsea

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

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