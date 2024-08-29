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ŞAMPİYONLAR LİGİ 2024-2025 KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi#UEFA#Devler Ligi
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2024-2025 KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 16:29

Şampiyonlar Ligi kura çekimi futbolseveler tarafından merakla takip ediliyor. Devler Ligi'nde yer alacak 36 takım oynanan maçların ardından belli oldu. Play-off karşılaşmaları sonucunda 4 takım daha lig aşamasına katılma hakkı elde etti. Kura çekiminde bu sene Türk takımlarının yer almayacak. Diğer taraftan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir formata geçiyor. Yeni formata göre grup aşaması sistemi tarihe karışırken, 36 takımlı lig sistemi uygulanacak. Maçların ardından ise UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı ve naklen yayınlanacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi bugün yapılacak. Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek. Bu aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimleri bugün (29 Ağustos Perşembe) saat 19.00'da yapılacak.

Türk takımlarının yer almayacağı "Devler Ligi"nin kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Kura çekimi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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DEVLER LİGİ'NDE YER ALAN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle:

İtalya: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan

Almanya: Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart

İngiltere: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City

İspanya: Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid

Fransa: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain

Portekiz: Benfica, Sporting Lizbon Hollanda: Feyenoord, PSV

Avusturya: Salzburg, Sturm Grazİskoçya: CelticBelçika: Club Brugge

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Çekya: Sparta Prag

İsviçre: Young Boys

Hırvatistan: Dinamo Zagreb

Sırbistan: Kızılyıldız

Slovakya: Slovan Bratislava

 

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#Şampiyonlar Ligi Kura Çekimi#UEFA#Devler Ligi

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