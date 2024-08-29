ŞAMPİYONLAR LİGİ 2024-2025 KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın bilgisi sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kura çekimi bugün yapılacak. Lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda ilk maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak ve bu etap 29 Ocak 2025'te sona erecek. Bu aşamayı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimleri bugün (29 Ağustos Perşembe) saat 19.00'da yapılacak.

Türk takımlarının yer almayacağı "Devler Ligi"nin kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.

Kura çekimi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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DEVLER LİGİ'NDE YER ALAN TAKIMLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına adını yazdıran 36 takım şöyle:

İtalya: Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Milan

Almanya: Borussia Dortmund, Bayern Münih, Leipzig, Leverkusen, Stuttgart

İngiltere: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City

İspanya: Atletico Madrid, Barcelona, Girona, Real Madrid

Fransa: Brest, Lille, Monaco, Paris Saint-Germain

Portekiz: Benfica, Sporting Lizbon Hollanda: Feyenoord, PSV

Avusturya: Salzburg, Sturm Grazİskoçya: CelticBelçika: Club Brugge

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

Çekya: Sparta Prag

İsviçre: Young Boys

Hırvatistan: Dinamo Zagreb

Sırbistan: Kızılyıldız

Slovakya: Slovan Bratislava