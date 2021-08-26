Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu unvanıyla turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2020-2021 sezonunun en iyileri de ödüllendirilecek. Yılın futbolcusu ve teknik direktörü ile mevkilerine göre yılın en iyi futbolcularına verilecek ödüller sahiplerini bulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Gelişmeler dakika dakika Spor Arena'dan canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

Bu akşam rövanşları oynanacak Shakhtar Donetsk-Monaco (1-0), Dinamo Zagreb-Sheriff (0-3) ve Brondby-Salzburg (1-2) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal (İspanya), Inter, Milan, Atalanta, Juventus (İtalya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Wolfsburg (Almanya), Lille, Paris Saint-Germain (Fransa), Sporting Lizbon, Porto, Benfica (Portekiz), Ajax (Hollanda), Zenit (Rusya), Club Brugge (Belçika), Dinamo Kiev (Ukrayna), Beşiktaş (Türkiye), Young Boys (İsviçre), Malmö (İsveç)

İLK HAFTA MAÇLARI 14-15 EYLÜL'DE

"Devler Ligi"nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Devler Ligi play off turunda Brondby-Salzburg, Shakhtar Donetsk-Monaco ve Dinamo Zagreb-Sheriff maçlarının tamamlanmasıyla kura çekiminde de torbalar son halini aldı.

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TORBADA YER ALACAK?

Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'nın play-off turunda elenmemeleri ve gruplara kalmaları sebebiyle Beşiktaş 4. torbada yer alacak. Siyah-beyazlılar, ilk 3 torbadan birer takımla aynı grupta yarışacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund

3. torba: Porto, Ajax, Shakhtar, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. torba: Beşiktaş, Dinamo Kiev, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Sheriff