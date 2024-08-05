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Åžampiyonlar Ligi için kura çekimi yapÄ±ldÄ±! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu...

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#Åžampiyonlar Ligi Kura Çekimi 2024#Fenerbahçe'nin Åžampiyonlar Ligi Rakibi#Galatasaray'Ä±n Åžampiyonlar Ligi Rakibi
Åžampiyonlar Ligi iÃ§in kura Ã§ekimi yapÄ±ldÄ± Galatasaray ve FenerbahÃ§enin play-off rakipleri belli oldu...
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 05, 2024 14:06

Åžampiyonlar Ligi kura Ã§ekimi canlÄ± olarak takip ediliyor! Temsilcimiz Galatasaray ve FenerbahÃ§eâ€™nin Åžampiyonlar Ligi rakibi bugÃ¼n belli oldu. Åžampiyonlar Ligi play-off kura Ã§ekimi bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ligi ÅŸampiyonlukla tamamlayan Galatasaray Åžampiyonlar Ligiâ€™nde play-off turunda katÄ±lacak. Ligi ikinci sÄ±rada tamamlayan FenerbahÃ§e ise Lille ile oynayacaÄŸÄ± 3. Ã¶n eleme turunu geÃ§erse play-offâ€™a kalacak.

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Ãœlkemizi Avrupaâ€™da temsil eden Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu.

2023-2024 sezonunu ÅŸampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Åžampiyonlar Ligiâ€™ne play-off turundan katÄ±lacak. Sezonu ikinci bitiren FenerbahÃ§e'nin ise play-offâ€™lara kalabilmesi iÃ§in 3. Ã¶ne eleme turunu geÃ§mesi gerekiyor.Â 

GALATASARAY'IN ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ° RAKÄ°BÄ° BELLÄ° OLDU

Galatasaray'Ä±n Åžampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys oldu.

UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne play-off turundan baÅŸlayacak Galatasaray, ilk maÃ§Ä±na 20-21 AÄŸustos tarihinde deplasmanda, rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na 27-28 AÄŸustos'ta Ã§Ä±kacak.

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Åžampiyonlar Ligi iÃ§in kura Ã§ekimi yapÄ±ldÄ± Galatasaray ve FenerbahÃ§enin play-off rakipleri belli oldu...

FENERBAHÃ‡E'NÄ°N ÅžAMPÄ°YONLAR LÄ°GÄ° RAKÄ°BÄ° BELLÄ° OLDU

FenerbahÃ§e, Lille'i elemesi halinde Åžampiyonlar Ligi play-off turunda Slavia Prag-Union SG eÅŸleÅŸmesinin galibiyle eÅŸleÅŸecek..Â Ä°lk maÃ§Â 20-21 AÄŸustos'ta Ä°stanbul'da, ikinci maÃ§ ise 27-28 AÄŸustos'ta deplasmanda oynanacak.

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Åžampiyonlar Ligi iÃ§in kura Ã§ekimi yapÄ±ldÄ± Galatasaray ve FenerbahÃ§enin play-off rakipleri belli oldu...

F.BAHÃ‡E'NÄ°N LILLE'Ä° GEÃ‡MESÄ° GEREKÄ°YOR

3. eleme turunda Lille'le karÅŸÄ±laÅŸacak FenerbahÃ§e, ilk maÃ§Ä±nÄ± 6 AÄŸustos SalÄ± gÃ¼nÃ¼ deplasmanda oynayacak. SarÄ±-lacivertliler, rÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda rakibini Ä°stanbul'da 13 AÄŸustos'ta konuk edecek.

TEMSÄ°LCÄ°LERÄ°MÄ°Z ELENÄ°RSE...

Galatasaray ve FenerbahÃ§e, rakiplerine elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katÄ±lÄ±m saÄŸlayacak.

EÅžLEÅžMELER

Play-off turu eÅŸleÅŸmeleri ÅŸÃ¶yle:

Young Boys (Ä°sviÃ§re)-Galatasaray

Dinamo Zagreb (HÄ±rvatistan)-KarabaÄŸ (Azerbaycan)/Ludogorets (Bulgarisran)

Midtjylland (Danimarka)/Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya)/APOEL (GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi)

Jagiellonia (Polonya)/Bodo/Glimt (NorveÃ§)-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z (SÄ±rbistan)

MalmÃ¶ (Ä°sveÃ§)/PAOK (Yunanistan)-Sparta Prag (Ã‡ekya)/FCSB (Romanya)

FenerbahÃ§e/Lille (Fransa)-Slavia Prag (Ã‡ekya)/Union Saint-Gilloise (BelÃ§ika)

Dinamo Kiev (Ukrayna)/Rangers (Ä°skoÃ§ya)-Salzburg (Avusturya)/Twente (Hollanda)

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