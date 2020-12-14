"Şampiyonlar Ligi için bu sezon çok önemli!"

Spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında Süper Lig ekiplerinin genel durumu ve gelecek yıllardaki Şampiyonlar Ligi faktörü üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Ülke puanındaki kritik eşikten dolayı bu sezonun Türk takımları için çok önemli olduğunu vurgulayan ikili, geçmiş yıllardaki başarılardan da söz etti.