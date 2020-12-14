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Haber Giriş: 14.12.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

"Şampiyonlar Ligi için bu sezon çok önemli!"

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"Şampiyonlar Ligi için bu sezon çok önemli!"
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Spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında Şampiyonlar Ligi vizesi için ülke puanının önemine dikkat çekti.

Spor spikeri Deniz Satar ve spor editörü Tolga Kuru, MediaMarkt sponsorluğunda gerçekleşen 'Futbol Keyfi' yayınında Süper Lig ekiplerinin genel durumu ve gelecek yıllardaki Şampiyonlar Ligi faktörü üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Ülke puanındaki kritik eşikten dolayı bu sezonun Türk takımları için çok önemli olduğunu vurgulayan ikili, geçmiş yıllardaki başarılardan da söz etti.

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