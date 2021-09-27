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Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. maçlar başlıyor

#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş#Grup Maçları
Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. maçlar başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında ikinci maçlar yarın başlayacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele ediyor. "Devler Ligi"nde yarın ve 29 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.

Beşiktaş, C Grubu ikinci maçında yarın Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:
19.45 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş
19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Leipzig (Almanya) - Club Brugge (Belçika)
22.00 Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Milan (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Sheriff (Moldova)

29 Eylül Çarşamba:
19.45 Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
19.45 Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.00 Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya)
22.00 Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa)
22.00 Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

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#Şampiyonlar Ligi#Beşiktaş#Grup Maçları