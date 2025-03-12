Şampiyonlar Ligi golcüsü Guirassy, deplasman fatihi Bellingham! İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

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Lille - B. Dortmund / Oyuncu Gol Atar: Serhou Guirassy

Dortmund’da Serhou Guirassy, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 7 maçın 5’inde gol attı.

Atletico Madrid - Real Madrid / Oyuncu Gol Atar: Jude Bellingham

Real Madrid’de Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 3 deplasman maçında gol attı.

Lille - B. Dortmund / Oyuncu Gol Atar: Jonathan David

Lille’de Jonathan David, Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol attı.

Aston Villa - Club Brugge / Oyuncu Özel Kombosu: Ollie Watkins Gol Atar veya Asist Yapar

Aston Villa’da Ollie Watkins, iç sahada oynadığı son 7 maçın 6’sında gol attı veya asist yaptı.

Aston Villa - Club Brugge / Oyuncu Gol Atar: Ferran Jutglà

Club Brugge’de Ferran Jutglà oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol attı.

Atletico Madrid - Real Madrid / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Kylian Mbappé

Real Madrid’de Kylian Mbappé, oynadığı son 11 maçın 9’unda en az 2 defa kaleyi bulan şut çekti.

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