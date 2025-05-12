×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ#UEFA AVRUPA LİGİ
Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 22:08

UEFA, kulüpler düzeyindeki en önemli 3 organizasyonun final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde görev yapacak hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena'da Paris Saint-Germain ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacakken, VAR koltuğunda Dennis Johan Higler oturacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile Manchester United arasındaki finalde ise Alman Felix Zwayer görev yapacak. Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu'nda 21 Mayıs'ta oynanacak mücadelede Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Finalde 4. hakem olarak İtalyan Maurizio Mariani, VAR'da Bastian Dankert olacak.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi finalinde 28 Mayıs Çarşamba günü Real Betis ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu finali ise Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo'nun yardımcı hakem olarak görev yapacağı finalde Halil Umut Meler 4. hakem olacak. VAR koltuğunda ise Fransız Jerome Brisard oturacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ#UEFA AVRUPA LİGİ

BAKMADAN GEÇME!