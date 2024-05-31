Şampiyonlar Ligi finaline yakışır Şampiyon Oranlar, Misli’de

Haberin Devamı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli, Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında, “Türkiye’nin En Yüksek Oranları”nı sunuyor. Misli üyeleri, B. Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak final maçı için Türkiye’nin en yüksek oranlarıyla oynama şansı yakalayacak. Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile de futbol severler maçın coşkusu birlikte yaşayacaklar. Detaylı istatistikler, yazar tahminleri, maçla ilgili son dakika gelişmeleri ve çok daha fazlası yine Misli’de olacak.Futbolun iki dev ismi kozlarını paylaşacak

Şampiyonlar Ligi tarihinin 14 kez ile en çok şampiyonluk sevinci yaşayan takımı Real Madrid, koleksiyonuna yeni bir kupa daha eklemek isterken, Borussia Dortmund ise 1997’deki zaferinden 27 sene sonra ikinci kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamayı hedefliyor. Dev final karşılaşmasının heyecanı Misli’de Türkiye’nin en yüksek oranlarıyla yaşanacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiç maç kaybetmeyen Real Madrid oynadığı 12 maçın 8'i 2.5 Üst olarak tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 maçın 9'u 2.5 Alt ile sonlandıran Dortmund’un oynadığı 12 maçın 7'si Karşılıklı Gol Yok olarak sonuçlandı.

Haberin Devamı

PSG ve Bayern Münih’i saf dışı bıraktılar

Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'yi iki maçta da 1-0’lık skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Real Madrid ise yarı final ilk maçında deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kalmasının ardından rövanş karşılaşmasında Alman ekibini 2-1 yenerek finale yükselmeye hak kazandı. B. Dortmund'da herhangi sakat veya cezalı bir isim bulunmazken Real Madrid'de uzun süreli sakatlığı devam eden David Alaba'nın yanı sıra Aurelien Tchouameni de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Real Madrid, 1981’den bu yana final kaybetmedi



İspanyol devi Real Madrid, tarihinde 17 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Real Madrid, kupayı 14 kez müzesine götürürken, son 8 finali de kazanmayı bildi. Mor Menekşeler’in Şampiyonlar Ligi’nde kaybettiği son final, 1980-1981 sezonunda Liverpool’a karşıydı.



Dortmund, 11 yıl sonra yeniden Wembley’de final oynayacak

Haberin Devamı

Alman ekibi B. Dortmund ise Şampiyonlar Ligi’nde 3. kez final karşılaşmasına çıkacak. 1997’de Juventus’u 3-1 mağlup ederek tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine ekleyen Dortmund, 2013 yılında Bayern Münih’e karşı Wembley’de oynanan finali 2-1 kaybetmişti. Sarı-siyahlılar, 11 yıl önce finalde kaybettiği Wembley’e Real Madrid karşısında yeniden çıkacak.



Devler Ligi’nde 15’inci randevu

Dortmund ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 14 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda 7 kez Real Madrid kazanırken, B. Dortmund ise 3 galibiyetle karşılık verdi. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Real Madrid'in 29 golüne B. Dortmund 19 golle karşılık verdi.

Haberin Devamı

Ancelotti’nin Dortmund’a karşı galibiyet oranı yüzde 54



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, B. Dortmund'a karşı 13 kez rakip oldu. İtalyan teknik adam, bu 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Don Carlo, Real Madrid'in başındayken Dortmund'a karşı çıktığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, Bayern Münih'in başında 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, Milan'ın başında 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, Parma'nın başında ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.



Misli’den final karşılaşmasına dair öne çıkan istatistikler



- Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçta da 1.5 gol barajını geçemedi.

- Dortmund'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 maçın 9'u 2.5 Alt bitti.

Haberin Devamı

- Dortmund'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 maçın 7'si Karşılıklı Gol Yok şeklinde sonuçlandı.

- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçta da 1.5 gol barajını aştı.

- Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybetmedi. (8G, 4B)

- Real Madrid'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 maçın 8'i 2.5 Üst bitti.

- İki ekip arasında oynanan son 10 maçın 7’si Karşılıklı Gol Var şeklinde sonuçlandı

- İki ekip arasındaki son 10 maçın 8'i 2.5 Üst bitti.



Misli’den yeni üyelere 50 TL!

Misli, bu sezon da kampanyalarına devam ediyor. Misli’ye yeni üye olan herkes 50 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de mobil uygulamadan Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve anında 50 TL kazanın. Türkiye’nin En Yüksek Oranları’nın yer aldığı Misli’de Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak B. Dortmund – Real Madrid maçının heyecanını daha fazla yaşayın!