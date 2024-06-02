Şampiyonlar Ligi finaline Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası! Bellingham'a seslendi: Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun

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Wembley'de Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho gövde gösterisine dönüştü.

Cuma günü öğle saatlerinde Mourinho ile anlaştığı yönünde haberler çıkan Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde Portekizli teknik adamla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti. Şampiyonlar Ligi finalini TNT Sports için yorumlamak üzere Londra'da olan Mourinho, maç öncesi ve sonrasında Sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalar yaparak dünyanın takip ettiği final maçında Fenerbahçe'nin tanıtımını yaptı.

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FENERBAHÇE İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA: 'HENÜZ BİTMİŞ BİR ŞEY YOK' DEDİ AMA ŞAMPİYONLAR LİGİ YOLUNU ANLATTI

Final maçına saatler kala Wembley'de TNT Sports muhabirinin Fenerbahçe ile ilgili sorusunu yanıtlayan Mourinho; "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." dedi ancak konuşmasının devamında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma yoluyla ilgili konuştu: Şampiyonlar Ligi zor... Fenerbahçe'nin 3 eleme oynaması gerekiyor. 8 oyuncu Avrupa Şampiyonası'na gitti, sezon öncesi kampta olmayacaklar. İlk eleme öncesinde olmayacaklar o yüzden biraz zor. Ama anlaşırsam... Biliyorsunuz rekabetleri severim. Anlaşırsak, Şampiyonlar Ligi'nde olmak için çok çalışırım.

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DEVRE ARASINDA ALİ KOÇ'LA BULUŞTU! 'TELEFONUMDAKİ EN ÜNLÜ KİŞİ...'

Jose Mourinho, final maçının devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un yeni yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı ile buluştu.

Mourinho, maç öncesi kendisine sorulan 'Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim?' sorusuna 'Fenerbahçe Başkanı' yanıtını verdi.

BELLINGHAM'A: SENEYE FENERBAHÇE'YLE KARŞILAŞIRSAN SAKİN OL

Maçın ardından saha içi röportajda TNT'nin yayınına katılan Jude Bellingham ile sohbet eden Mourinho; 'Gelecek sezon Fenerbahçe ile karşılaşırsan sakin ol' diye espri yaptı.

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🗣️ Jose Mourinho'dan Bellingham'a: "Gelecek sezon Fenerbahçe'ye karşı oynarsan, sakin ol" (Gülerek)



📸 Bellingham: "Jose Mourinho'dan annem ile fotoğrafı çektirmesini isterdim. Çünkü annem yıllardır onu çok seviyor."pic.twitter.com/dcYv9ujiUK — Spor Arena (@sporarena) June 1, 2024

BELLINGHAM'IN ANNESİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Jude Bellingham'ın Mourinho ile annesi Denise Bellingham'ın fotoğrafını çekerken görüntülendi.

"ŞİMDİ FENERBAHÇE'YE GELİYORSUN"

O anlarla ilgili konuşan İngiliz yıldız; "Mourinho'ya, 'annemle bir fotoğraf çektirir misiniz, yıllardır sizi çok seviyor' dedim. O da kabul etti ve fotoğraf çektirdi. Daha sonra bana, 'Şimdi Fenerbahçe'ye geliyorsun.' dedi" ifadelerini kullandı.

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"BİRAZ ÖNCE KONTRAT İMZALADIM"

Yayın sırasında bir süre ortalıktan kaybolması ve o anlarda Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili paylaşım yapması sorulan Mourinho; 'Az önce yukarıda kontrat imzaladım' diye espri yaptı.

Portekizli teknik adam, o sırada Ali Koç ve ekibiyle buluştu.

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BUGÜN İSTANBUL'A GELECEK, AKŞAM TARAFTARLA BULUŞACAK

Jose Mourinho, bugün saat 14:30 sularında İstanbul'a gelecek ve saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda taraftarla buluşacak.

Gece boyunca statta Mourinho için hazırlıklar devam etti.