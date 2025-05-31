Şampiyonlar Ligi finaline damga vurdu, tarihe geçti: Onun adı Desire Doue!

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PSG ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi.

Almanya'da oynanan finali PSG, Hakimi ve Desire Doue'nin golleriyle 5-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

2 GOL 1 ASİST

Mücadelenin 12. dakikasında Vitinha'nın pasında topla savunma arkasında buluşan Doue, harika bir pasla Hakimi'ye alda at dedi.

Dev finalde perdeyi Hakimi açıyor! pic.twitter.com/OQMhTWyu7i — Spor Arena (@sporarena) May 31, 2025

Sadece 8 dakika sonra ise Dembele'nin yaptığı ortada topla buluşan genç yıldızın çektiği sert şut, Inter'li Dimarco'ya çarparak filelerle buluştu.

Desire Doué finalde yanıyor. 🔥🔥pic.twitter.com/CLWehERoaf — Spor Arena (@sporarena) May 31, 2025

Karşılaşmada dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise hızlı gelişen PSG atağında Vitinha'nın araya saldığı topta karşı karşıya kalan Doue, düzgün bir şutla farkı 2'ye çıkardı.

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Desire Doue, fişi çekiyor! Fark 3...pic.twitter.com/TWvv3vZ1Cn — Spor Arena (@sporarena) May 31, 2025

INTER'İ TEK BAŞINA YIKTI, TARİHE GEÇTİ

Inter karşısında 2 gol, 1 asist yaparak finale damgasına vuran Desire Doue, Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız futbolcu oldu. Turnuva tarihinde ise bunu başaran en genç oyuncu oldu.

Aynı zamanda Desire Doue, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir final maçında 3+ gole katkıda bulunan ilk oyuncu oldu.

2000/01 SEZONUNDAN SONRA BİR İLK

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon dokuz golde payı bulunan Achraf Hakimi, 2000/01 sezonunda bu sayılara ulaşan Leeds United oyuncusu Lan Harte ile birlikte Devler Ligi sezonunda en yüksek sayıya ulaşan savunma oyuncusu oldu.

Öte yandan Faslı sağ bek Hakimi, çeyrek final ve yarı finalin ardından finalde de gol sevinci yaşadı.