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Şampiyonlar Ligi finali durdu

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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#Real Madrid
Şampiyonlar Ligi finali durdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 22:17

Wembley Stadyumu'nda Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali, sahaya giren taraftar nedeniyle uzun süre durdu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasında Alman devi Borussia Dortmund ile İspanyol devi Real Madrid kozlarını paylaştı.

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyun ilk dakikada durdu.

Maçın ilk düdüğünün çalmasının hemen ardından sahaya taraftarlar girerken güvenlik görevlileri uzun süre saha dışına çıkarmak için çabaladı.

Sahaya giren taraftarların dışarıya çıkarılmasının ardından yaklaşık 2 dakikalık duraklamanın yaşandığı final maçı kaldığı yerden başladı.

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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#Real Madrid

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