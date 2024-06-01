Şampiyonlar Ligi finali durdu

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UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakasında Alman devi Borussia Dortmund ile İspanyol devi Real Madrid kozlarını paylaştı.
Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyun ilk dakikada durdu.
Maçın ilk düdüğünün çalmasının hemen ardından sahaya taraftarlar girerken güvenlik görevlileri uzun süre saha dışına çıkarmak için çabaladı.
Sahaya giren taraftarların dışarıya çıkarılmasının ardından yaklaşık 2 dakikalık duraklamanın yaşandığı final maçı kaldığı yerden başladı.