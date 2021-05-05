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Haber Giriş: 05.05.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi finali biletleri nerede satılır? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

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Şampiyonlar Ligi finali biletleri nerede satılır? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk finalist Manchester City ile Real Madrid-Chelsea maçından galip ayrılan takımın karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali, bu yıl İstanbul'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi finaili için seyircili müsabaka olabileceği müjdesini veren UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 25 bin kişinin alınabileceğini duyurdu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali biletleri nerede satılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Şampiyonlar Ligi final biletleri için araştırmalar başladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 25 bin seyirci ile oynanabilecek olan karşılaşma için 4000 adet Manchester City, 4000 adet ise rakip takıma kontenjan ayıran UEFA, geriye kalan biletleri ise TFF de dahil olmak üzere diğer paydaşlara aktaracak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2021 NE ZAMAN?

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmaya 25 bin taraftar alınacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 kazanan Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Manchester City'nin finaldeki rakibi, Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.

BİLETLER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şampiyonlar Ligi biletleri, önümüzdeki günlerde ilgili kuruluş tarafından duyurulacak. 

 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALLERİ VE OYNANAN STADYUMLAR

SezonŞampiyonSonuçFinalistStadyumSeyirci
1955-56 Real Madrid4-3 Stade de ReimsPrensler Parkı, Paris38.239
1956-57 Real Madrid2-0 FiorentinaSantiago Bernabéu Stadyumu, Madrid120.000
1957-58 Real Madrid3-2 MilanHeysel Stadyumu, Brüksel67.000
1958-59 Real Madrid2-0 Stade de ReimsNeckar Stadyumu, Stuttgart80.000
1959-60 Real Madrid7-3 Eintracht FrankfurtHampden Park, Glasgow135.000
1960-61 Benfica3-2 Barcelonaİsviçre Stadyumu, Bern33.000
1961-62 Benfica5-3 Real MadridOlimpiyat Stadyumu, Amsterdam65.000
1962-63 Milan2-1BenficaWembley Stadyumu, Londra45.700
1963-64 Internazionale3-1 Real MadridPrater Stadyumu, Viyana72.000
1964-65 Internazionale1-0 BenficaGiuseppe Meazza Stadyumu, Milano85.000
1965-66 Real Madrid2-1 PartizanHeysel Stadyumu, Brüksel55.000
1966-67 Celtic2-1 InternazionaleUlusal Stadyum, Lizbon56.000
1967-68 Manchester United4-1 BenficaWembley Stadyumu, Londra92.225
1968-69 Milan4-1 AjaxSantiago Bernabéu Stadyumu, Madrid50.000
1969-70 Feyenoord2-1 CelticGiuseppe Meazza Stadyumu, Milano50.000
1970-71 Ajax2-0 PanathinaikosWembley Stadyumu, Londra90.000
1971-72 Ajax2-0 InternazionaleFeijenoord Stadyumu, Rotterdam67.000
1972-73 Ajax1-0 JuventusRajko Mitić Stadyumu, Belgrad93.500
1973-74 Bayern München1-1 Atlético MadridHeysel Stadyumu, Brüksel49.000
Tekrar Bayern München4-0(T) Atlético MadridHeysel Stadyumu, Brüksel23.000
1974-75 Bayern München2-0 Leeds UnitedPrensler Parkı, Paris50.000
1975-76 Bayern München1-0 Saint-ÉtienneHampden Park, Glasgow54.864
1976-77 Liverpool3-1 Borussia MönchengladbachOlimpiyat Stadyumu, Roma52.000
1977-78 Liverpool1-0 Club BruggeWembley Stadyumu, Londra92.000
1978-79 Nottingham Forest1-0 Malmö FFOlimpiyat Stadyumu, Münih57.000
1979-80

 Nottingham Forest

1-0 HamburgSantiago Bernabéu Stadyumu, Madrid50.000
1980-81 Liverpool1-0 Real MadridPrensler Parkı, Paris48.360
1981-82 Aston Villa1-0 Bayern MünchenFeijenoord Stadyumu, Rotterdam46.000
1982-83 Hamburg1-0 JuventusOlimpiyat Stadyumu, Atina75.000
1983-84 Liverpool1-1 RomaOlimpiyat Stadyumu, Roma69.693
1984-85 Juventus1-0 LiverpoolHeysel Stadyumu, Brüksel59.000
1985-86 Steaua București0-0 BarcelonaRamón Sánchez Pizjuán Stadyumu, Sevilla70.000
1986-87 Porto2-1 Bayern MünchenPrater Stadyumu, Viyana62.000
1987-88 PSV0-0 BenficaNeckar Stadyumu, Stuttgart70.000
1988-89 Milan4-0 Steaua BucureștiCamp Nou, Barselona97.000
1989-90 Milan1-0 BenficaPrater Stadyumu, Viyana57.500
1990-91 Crvena zvezda0-0 MarsilyaSan Nicola Stadyumu, Bari56.000
1991-92 Barcelona1-0 SampdoriaWembley Stadyumu, Londra70.827
1992-93 Marsilya1-0 MilanOlimpiyat Stadyumu, Münih64.400
1993-94 Milan4-0 BarcelonaOlimpiyat Stadyum, Atina70.000
1994-95 Ajax1-0 MilanErnst Happel Stadyumu, Viyana49.730
1995-96 Juventus1-1 AjaxOlimpiyat Stadyumu, Roma67.000
1996-97 Borussia Dortmund3-1 JuventusOlimpiyat Stadyumu, Münih59.000
1997-98 Real Madrid1-0 JuventusAmsterdam ArenA, Amsterdam47.500
1998-99 Manchester United2-1 Bayern MünchenCamp Nou, Barselona90.045
1999-00 Real Madrid3-0 ValenciaFransa Stadyumu, Saint-Denis78.759
2000-01 Bayern München1-1 ValenciaGiuseppe Meazza Stadyumu, Milano71.500
2001-02 Real Madrid2-1 Bayer LeverkusenHampden Park, Glasgow52.000
2002-03 Milan0-0 JuventusOld Trafford, Manchester63.215
2003-04 Porto3-0 MonacoArena AufSchalke, Gelsenkirchen52.000
2004-05 Liverpool3-3 MilanAtatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul70.024
2005-06 Barcelona2-1 ArsenalFransa Stadyumu, Saint-Denis79.500
2006-07 Milan2-1 LiverpoolOlimpiyat Stadyum, Atina74.000
2007-08 Manchester United1-1 ChelseaLujniki Stadyumu, Moskova67.310
2008-09 Barcelona2-0 Manchester UnitedOlimpiyat Stadyumu, Roma62.467
2009-10 Internazionale2-0 Bayern MünchenSantiago Bernabéu Stadyumu, Madrid80.354
2010-11 Barcelona3-1 Manchester UnitedWembley Stadyumu, Londra87.695
2011-12 Chelsea1-1 Bayern MünchenAllianz Arena, Münih62.500
2012-13 Bayern München2-1 Borussia DortmundWembley Stadyumu, Londra87.695
2013-14 Real Madrid4-1 Atlético MadridIşık Stadyumu, Lizbon60.976
2014-15 Barcelona3-1 JuventusOlimpiyat Stadyumu, Berlin70.442
2015-16 Real Madrid1-1 Atlético MadridGiuseppe Meazza Stadyumu, Milano71.942
2016-17 Real Madrid4-1 JuventusMilenyum Stadyumu, Cardiff65.842
2017-18 Real Madrid3-1 LiverpoolOlimpiyat Stadyumu, Kiev61.561
2018-19 Liverpool2-0 Tottenham HotspurWanda Metropolitano, Madrid63.272
2019-20 Bayern München1-0 Paris Saint-GermainIşık Stadyumu, Lizbon0
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