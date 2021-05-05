Şampiyonlar Ligi finali biletleri nerede satılır? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi final biletleri için araştırmalar başladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 25 bin seyirci ile oynanabilecek olan karşılaşma için 4000 adet Manchester City, 4000 adet ise rakip takıma kontenjan ayıran UEFA, geriye kalan biletleri ise TFF de dahil olmak üzere diğer paydaşlara aktaracak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2021 NE ZAMAN?

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmaya 25 bin taraftar alınacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 kazanan Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Manchester City'nin finaldeki rakibi, Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.

BİLETLER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şampiyonlar Ligi biletleri, önümüzdeki günlerde ilgili kuruluş tarafından duyurulacak.

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