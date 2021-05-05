Şampiyonlar Ligi finali biletleri nerede satılır? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk finalist Manchester City ile Real Madrid-Chelsea maçından galip ayrılan takımın karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali, bu yıl İstanbul'da oynanacak. Şampiyonlar Ligi finaili için seyircili müsabaka olabileceği müjdesini veren UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 25 bin kişinin alınabileceğini duyurdu. Peki, Şampiyonlar Ligi finali biletleri nerede satılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Şampiyonlar Ligi final biletleri için araştırmalar başladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 25 bin seyirci ile oynanabilecek olan karşılaşma için 4000 adet Manchester City, 4000 adet ise rakip takıma kontenjan ayıran UEFA, geriye kalan biletleri ise TFF de dahil olmak üzere diğer paydaşlara aktaracak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ 2021 NE ZAMAN?
2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmaya 25 bin taraftar alınacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda 2-1 kazanan Manchester City, sahasında oynadığı rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Manchester City'nin finaldeki rakibi, Real Madrid-Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.
BİLETLER NE ZAMAN ÇIKACAK?
Şampiyonlar Ligi biletleri, önümüzdeki günlerde ilgili kuruluş tarafından duyurulacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALLERİ VE OYNANAN STADYUMLAR
|Sezon
|Şampiyon
|Sonuç
|Finalist
|Stadyum
|Seyirci
|1955-56
|Real Madrid
|4-3
|Stade de Reims
|Prensler Parkı, Paris
|38.239
|1956-57
|Real Madrid
|2-0
|Fiorentina
|Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid
|120.000
|1957-58
|Real Madrid
|3-2
|Milan
|Heysel Stadyumu, Brüksel
|67.000
|1958-59
|Real Madrid
|2-0
|Stade de Reims
|Neckar Stadyumu, Stuttgart
|80.000
|1959-60
|Real Madrid
|7-3
|Eintracht Frankfurt
|Hampden Park, Glasgow
|135.000
|1960-61
|Benfica
|3-2
|Barcelona
|İsviçre Stadyumu, Bern
|33.000
|1961-62
|Benfica
|5-3
|Real Madrid
|Olimpiyat Stadyumu, Amsterdam
|65.000
|1962-63
|Milan
|2-1
|Benfica
|Wembley Stadyumu, Londra
|45.700
|1963-64
|Internazionale
|3-1
|Real Madrid
|Prater Stadyumu, Viyana
|72.000
|1964-65
|Internazionale
|1-0
|Benfica
|Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano
|85.000
|1965-66
|Real Madrid
|2-1
|Partizan
|Heysel Stadyumu, Brüksel
|55.000
|1966-67
|Celtic
|2-1
|Internazionale
|Ulusal Stadyum, Lizbon
|56.000
|1967-68
|Manchester United
|4-1†
|Benfica
|Wembley Stadyumu, Londra
|92.225
|1968-69
|Milan
|4-1
|Ajax
|Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid
|50.000
|1969-70
|Feyenoord
|2-1†
|Celtic
|Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano
|50.000
|1970-71
|Ajax
|2-0
|Panathinaikos
|Wembley Stadyumu, Londra
|90.000
|1971-72
|Ajax
|2-0
|Internazionale
|Feijenoord Stadyumu, Rotterdam
|67.000
|1972-73
|Ajax
|1-0
|Juventus
|Rajko Mitić Stadyumu, Belgrad
|93.500
|1973-74
|Bayern München
|1-1†
|Atlético Madrid
|Heysel Stadyumu, Brüksel
|49.000
|Tekrar
|Bayern München
|4-0(T)
|Atlético Madrid
|Heysel Stadyumu, Brüksel
|23.000
|1974-75
|Bayern München
|2-0
|Leeds United
|Prensler Parkı, Paris
|50.000
|1975-76
|Bayern München
|1-0
|Saint-Étienne
|Hampden Park, Glasgow
|54.864
|1976-77
|Liverpool
|3-1
|Borussia Mönchengladbach
|Olimpiyat Stadyumu, Roma
|52.000
|1977-78
|Liverpool
|1-0
|Club Brugge
|Wembley Stadyumu, Londra
|92.000
|1978-79
|Nottingham Forest
|1-0
|Malmö FF
|Olimpiyat Stadyumu, Münih
|57.000
|1979-80
Nottingham Forest
|1-0
|Hamburg
|Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid
|50.000
|1980-81
|Liverpool
|1-0
|Real Madrid
|Prensler Parkı, Paris
|48.360
|1981-82
|Aston Villa
|1-0
|Bayern München
|Feijenoord Stadyumu, Rotterdam
|46.000
|1982-83
|Hamburg
|1-0
|Juventus
|Olimpiyat Stadyumu, Atina
|75.000
|1983-84
|Liverpool
|1-1
|Roma
|Olimpiyat Stadyumu, Roma
|69.693
|1984-85
|Juventus
|1-0
|Liverpool
|Heysel Stadyumu, Brüksel
|59.000
|1985-86
|Steaua București
|0-0
|Barcelona
|Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu, Sevilla
|70.000
|1986-87
|Porto
|2-1
|Bayern München
|Prater Stadyumu, Viyana
|62.000
|1987-88
|PSV
|0-0
|Benfica
|Neckar Stadyumu, Stuttgart
|70.000
|1988-89
|Milan
|4-0
|Steaua București
|Camp Nou, Barselona
|97.000
|1989-90
|Milan
|1-0
|Benfica
|Prater Stadyumu, Viyana
|57.500
|1990-91
|Crvena zvezda
|0-0
|Marsilya
|San Nicola Stadyumu, Bari
|56.000
|1991-92
|Barcelona
|1-0†
|Sampdoria
|Wembley Stadyumu, Londra
|70.827
|1992-93
|Marsilya
|1-0
|Milan
|Olimpiyat Stadyumu, Münih
|64.400
|1993-94
|Milan
|4-0
|Barcelona
|Olimpiyat Stadyum, Atina
|70.000
|1994-95
|Ajax
|1-0
|Milan
|Ernst Happel Stadyumu, Viyana
|49.730
|1995-96
|Juventus
|1-1
|Ajax
|Olimpiyat Stadyumu, Roma
|67.000
|1996-97
|Borussia Dortmund
|3-1
|Juventus
|Olimpiyat Stadyumu, Münih
|59.000
|1997-98
|Real Madrid
|1-0
|Juventus
|Amsterdam ArenA, Amsterdam
|47.500
|1998-99
|Manchester United
|2-1
|Bayern München
|Camp Nou, Barselona
|90.045
|1999-00
|Real Madrid
|3-0
|Valencia
|Fransa Stadyumu, Saint-Denis
|78.759
|2000-01
|Bayern München
|1-1
|Valencia
|Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano
|71.500
|2001-02
|Real Madrid
|2-1
|Bayer Leverkusen
|Hampden Park, Glasgow
|52.000
|2002-03
|Milan
|0-0
|Juventus
|Old Trafford, Manchester
|63.215
|2003-04
|Porto
|3-0
|Monaco
|Arena AufSchalke, Gelsenkirchen
|52.000
|2004-05
|Liverpool
|3-3
|Milan
|Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul
|70.024
|2005-06
|Barcelona
|2-1
|Arsenal
|Fransa Stadyumu, Saint-Denis
|79.500
|2006-07
|Milan
|2-1
|Liverpool
|Olimpiyat Stadyum, Atina
|74.000
|2007-08
|Manchester United
|1-1
|Chelsea
|Lujniki Stadyumu, Moskova
|67.310
|2008-09
|Barcelona
|2-0
|Manchester United
|Olimpiyat Stadyumu, Roma
|62.467
|2009-10
|Internazionale
|2-0
|Bayern München
|Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid
|80.354
|2010-11
|Barcelona
|3-1
|Manchester United
|Wembley Stadyumu, Londra
|87.695
|2011-12
|Chelsea
|1-1
|Bayern München
|Allianz Arena, Münih
|62.500
|2012-13
|Bayern München
|2-1
|Borussia Dortmund
|Wembley Stadyumu, Londra
|87.695
|2013-14
|Real Madrid
|4-1†
|Atlético Madrid
|Işık Stadyumu, Lizbon
|60.976
|2014-15
|Barcelona
|3-1
|Juventus
|Olimpiyat Stadyumu, Berlin
|70.442
|2015-16
|Real Madrid
|1-1
|Atlético Madrid
|Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano
|71.942
|2016-17
|Real Madrid
|4-1
|Juventus
|Milenyum Stadyumu, Cardiff
|65.842
|2017-18
|Real Madrid
|3-1
|Liverpool
|Olimpiyat Stadyumu, Kiev
|61.561
|2018-19
|Liverpool
|2-0
|Tottenham Hotspur
|Wanda Metropolitano, Madrid
|63.272
|2019-20
|Bayern München
|1-0
|Paris Saint-Germain
|Işık Stadyumu, Lizbon
|0