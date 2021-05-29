Şampiyonlar Ligi final maçı canlı yayın bilgisi: Manchester City Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman? (Şifresiz yayınlanacak)

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile karşılaşacak Chelsea, final yolunda yalnızca bir mağlubiyet yaşadı. Manchester City ile karşılaştığı son iki resmi maçı kazanan Chelsea, bu iki galibiyeti de Thomas Tuchel yönetiminde aldı. Maviler, rakibi karşısında daha uzun bir galibiyet serisini en son 2005-2009 arasında yakaladı. Chelsea ile Manchester City arasındaki tek Avrupa kupası eşleşmesi, 1970/71 Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde gerçekleşirken; iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, finalde de Real Madrid'i mağlup ederek kupayı kazandı. İşte, Şampiyonlar Ligi final maçının bilgileri.

İngiltere temsilcisi Chelsea, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Mavi beyazlı ekip bu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, E Grubu'nda İspanya'nın Sevilla, Fransa'nın Rennes ve Rusya'nın Krasnodar takımlarıyla mücadele etti.

Grup aşamasında Sevilla ve Krasnodar ile birer maçta berabere kalan Chelsea, diğer tüm müsabakalardan galibiyetle ayrıldı. Londra ekibi, gruptan 14 puanla lider olarak çıktı.

Son 16 turunda İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla eşleşen Chelsea, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalin ilk ayağında Portekiz temsilcisi Porto'yu 2-0 mağlup eden Chelsea, rövanşta 1-0 kaybetmesine rağmen yarı finalde yükseldi ve Real Madrid'in rakibi oldu. İlk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibini rövanşta 2-0 yenen mavi-beyazlılar, tarihinde üçüncü kez finale yükselme başarısı gösterdi.

MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City Chelsea maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. 29 Mayıs Cumartesi günü Estadio do Dragao'da oynanacak Manchester City - Chelsea maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

2012'DEKİ ZAFERİ TEKRARLAMAK İSTİYOR

Londra temsilcisi, Devler Ligi'nde daha önce 2007-2008 ve 2011-2012 sezonlarında final oynadı.

2008 yılındaki finalde Manchester United'a penaltılarda (6-5) kaybeden Chelsea, 2012'de ise Bayern Münih'e karşı penaltılarda (4-3) kazanmasını bildi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini yaşadı.

Mavi beyazlı ekip, bu sezon da aynı başarıyı Premier Lig'deki zirve yarışında boyun eğdiği Manchester City'ye karşı tekrarlamak istiyor.

GİROUD VE WERNER'DEN 10 GOL

Chelsea'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcusu Olivier Giroud. 34 yaşındaki Fransız forvet, forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

Alman hücum oyuncusu Timo Werner 4 golle skor yüküne katkıda bulunurken, Hakim Ziyech, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi ve Christian Pulisic 2'şer, Emerson, Ben Chilwell, Jorginho ve Tammy Abraham da birer gol attı.

Chelsea, Bayern Münih (27) ve Manchester City'nin (25) ardından sezonun en golcü üçüncü takımı oldu.

Kupa 1'de bu sezonki tüm maçlarda oynayan Fransız orta saha N'Golo Kante de takımın en istikrarlı ismi olarak kayıtlara geçti.

TUCHEL İLK AVRUPA KUPASININ PEŞİNDE

Chelsea'de görev aldığı dönemde sadece 5 maçta yenilgi yüzü gören teknik direktör Thomas Tuchel, ilk Avrupa kupasını kazanmanın hesaplarını yapıyor. Devler Ligi'nde geçen sezon PSG ile finale çıkan ancak Bayern Münih'e kaybeden Tuchel, iki farklı takımı üst üste finale taşıyan ilk teknik direktör olarak göze çarpıyor.

Sezona Paris Saint-Germain'in (PSG) antrenörü olarak başlayan 47 yaşındaki Alman çalıştırıcı, geçen yılın sonunda Fransız ekibiyle yollarını ayırmıştı. Chelsea, beklentilerini karşılayamayan Frank Lampard'ın yerine ocak ayında Tuchel'i göreve getirmiş ve takım çıkışa geçmişti.

İSTATİSTİKLER

Manchester City, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde final oynayan dokuzuncu İngiliz takımı oluyor. Bu turnuvada ilk kez final gören son 10 ekibin sadece biri mutlu sona ulaşırken; bunu başaran son İngiliz takımı, 1982'de Bayern Münih'i mağlup eden Aston Villa. 1986-1988 arasından bu yana ilk kez Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste üç sezon üç takım finalde ilk defa boy gösteriyor.

Mayıs ayında Premier Lig'de karşılaşan Chelsea ile Manchester City, Mayıs 2013'ten bu yana aynı ay içinde hem lig hem de bir Avrupa kupası finalinde karşı karşıya gelen ilk takımlar olacak. Bayern ile Dortmund'un ligde mücadelesi 1-1 berabere biterken, Şampiyonlar Ligi finalinde gülen taraf 2-1'lik skorla Bayern olmuştu. 2005/06'dan bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda dört ya da daha az gol yiyen iki takım finale yükseldi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 11 maç kazanan Manchester City, Real Madrid'e ait turnuva rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor.

1970 Kupa Galipleri Kupası finalinde Gornik Zabrze'yi 2-1 mağlup eden Manchester City'nin, Avrupa arenasındaki 51 yıllık final hasreti son buluyor. Bugüne kadar iki final arasında en uzun süre bekleyen ekip, 1964 Kupa Galipleri Kupası ve 2005 UEFA Kupası finallerinde boy gösteren Sporting'di. Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazanan üçüncü teknik direktör olmak istiyor: Carlo Ancelotti & Zinedine Zidane.

Geçen sezon PSG'yi finale çıkaran Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Lig tarihinde üst üste iki sezon iki farklı takımla final gören ilk çalıştırıcı oldu. Turnuva tarihinde üst üste iki sezon final kaybeden iki teknik adam var: Marcello Lippi & Hector Cuper.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlük kariyerinde en fazla resmi maç yenilgisi aldığı rakibi Chelsea. Rakibine karşı çıktığı son iki resmi karşılaşmayı kaybeden Guardiola, bugüne kadar sadece iki takıma karşı üç maçlık mağlubiyet serisi yaşadı: Real Madrid & Liverpool. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 11 maçın sekizinde gol yemeyen Chelsea kalecisi Edouard Mendy, tek sezonda daha fazla gole kapama yapan iki ismi yakalamak istiyor: Santiago Canizares & Keylor Navas.

Kevin De Bruyne ve Riyad Mahrez, Alfredo Di Stefano ile Ferenc Puskas'ın (1959'da Real Madrid) ardından bir Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi sezonunda hem çeyrek final, hem yarı final, hem de final aşamasında gol atmayı başaran ilk takım arkadaşları olabilmek için sahaya çıkıyor.

Chelsea savunmacısı Thiago Silva, geçen sezon PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Turnuva tarihinde üst üste iki sezon iki farklı takım adına finalde boy gösteren dört oyuncu var: Marcel Desailly, Paulo Sousa, Samuel Eto’o ve Alvaro Morata.