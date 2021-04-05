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Spor Arena
Haber Giriş: 05.04.2021 - 20:27 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Heyecan başlıyor

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? Heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda çeyrek final maçları 6 Nisan Salı günü start alıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, 6 Nisan Salı ve 7 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi çeyrek final programı...

Porto ile Chelsea arasındaki iki çeyrek final karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak çeyrek final ilk ayağı maçlarının programı şöyle:

6 Nisan Salı:

Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

7 Nisan Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz) - Chelsea (İngiltere)

 

 

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