Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Devler Ligi'nde Borussia Dortmund, PSG'yi ağırlayacak. Yaklaşık değeri 1 milyar Euro olan PSG ile karşılaşacak olan Borussia Dortmund, buradan galibiyetle ayrılması halinde büyük bir avantaj elde edecek. Peki, Borussia Dortmund PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Borussia Dortmund'un 11'i: Bürki, Hakimi, Piszczek, Hummels, Zagadou, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Hazard, Sancho, Haland

PSG'nin 11'i: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa, Verratti, Gueye, Di Maria, Neymar, Mbappe

Borussia Dortmund PSG maçı ile Devler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 Turu ilk karşılaşması kapsamında sahaya çıkacak olan Borussia Dortmund ve PSG, bu maçtan avantaj elde etmeye gayret gösterecek. Peki, Borussia Dortmund PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BORUSSİA DORTMUND PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Borussia Dortmund, PSG'yi ağırlayacak. 18 Şubat Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda Bugün ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.



Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:



Bugün:

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)



Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)



19 Şubat Çarşamba:

Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)



Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)



25 Şubat Salı:

Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)



26 Şubat Çarşamba:

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)