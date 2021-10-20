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Şampiyonlar Ligi | Benfica Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

#Şampiyonlar Ligi#Benfica#Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi | Benfica Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Bayern Münih ile oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Benfica, rakibiyle karşılaştığı son sezondaki iki mücadeleden de mağlup ayrıldı. Benfica ile oynadığı sekiz Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmeyen Bayern Münih, turnuva tarihinde bir rakibe karşı yakalanan en uzun üç seriden birini yaşıyor. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Benfica Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 19 deplasman maçını kaybetmeyen Bayern, bu süreçte rakip filelere toplam 54 gol gönderirken; bu gollerin %35'ini Robert Lewandowski kaydetti. Son üç Şampiyonlar Ligi maçında kalesini gole kapatan Benfica,  kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor. Geçen sezonun başından bu yana Şampiyonlar Ligi'de gol ve gol beklentisi ortalaması en yüksek takım olan Bayern Münih, aynı zamanda en yüksek gole çevirme yüzdesine sahip ekip konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki iç saha maçını 3-0 kazanan Benfica (vs Zenit & Barcelona), Kupa 1 tarihinde gol yemeden üst üste 3+ karşılaşmadan galip ayrılma serisini en son Ekim 1991'de yakaladı. Benfica formasıyla çıktığı iki Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan Darwin Núñez, Portekiz ekibi adına ilk üç maçında rakip fileleri en fazla havalandıran oyuncu olan Claudio Caniggia'yı yakalamak istiyor. Portekiz takımlarına rakip olduğu altı Şampiyonlar Ligi maçında beş gol kaydeden Robert Lewandowski, bu gollerin üçünü Benfica filelerine gönderdi. Turnuva tarihinde Portekiz temsilcilerine Lewandowski'den daha fazla gol atan oyuncu yok. Bayern Münih formasıyla 100'üncü Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanan Manuel Neuer, kulüp tarihinde bu sayıya ulaşan ikinci kaleci olacak.

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

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Benfica Bayern Münih maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Benfica#Bayern Münih

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