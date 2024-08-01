Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde kurayı artık Bilgisayar çekecek

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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde eşleşmeler özel bir yazılım programının uygulandığı bilgisayar ile yapılacak. Aynı ülkeden takımlar birbirleriyle eşleşmeyecek. Bir takıma aynı ülkeden 2’den fazla rakip gelmeyecek.

UEFA, Avrupa kupalarında format değişikliğine gitti. Yapılan belli başlı değişiklikler şöyle:

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşamasında 36’şar takım yer alacak.

Ancak eskisi gibi gruplar olmayacak. Tüm takımlar tek bir lig sıralamasıyla belirlenecek.

Kulüpler, lig aşamasında evde ve dışarda toplam 8 farklı rakiple 4’ü içeride 4’ü dışarıda olmak üzere 8 maç yapacak. · 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24 arasındaki takımlar eleme maçları oynayacak ve 8 takım son 16’ya kalacak.

DEVLER LiGi’NDE 4 TORBA

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En önemli değişimden birisi kura çekiminde olacak. Kura çekimi özel hazırlanan bir yazılım yardımıyla bilgisayarda yapılacak. Her takımın 8 rakibini (ECL’de 6) özel yazılım belirleyecek.

UEFA katsayısı sistemine göre takımlar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’nde 4’er, Konferans Ligi’nde ise 6 torbaya ayrılacak.

29-30 Ağustos’ta Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek kura çekiminde bu yazılım kullanılacak.

Aynı ülkeden 2’den fazla kulüp eşleşmeyecek. Yazılım iç ve dış sahada oynanacak maçlara da karar verecek. Çakışma olmaması için maç tarihleri ve başlama saatleri 31 Ağustos’ta ilan edilecek.