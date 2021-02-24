Şampiyonlar Ligi ateşi Budapeşte'de yanacak! Manchester City'nin galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

M'GLADBACH

- Shakhtar ve Inter'i devre dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi'nde kendini eleme turlarına atan M'Gladbach, çalkantılı aralık performansı sonrası toparlanmıştı ancak yine çıkmaza girdi!

- Son 5 resmi maçta sadece 1 kez kazanabildiler, TD Marco Rose da sezon sonunda takımı bırakıp Dortmund'a gideceğini açıkladı.

- Son lig maçında, Mainz karşısında kenardan gelen Marcus Thuram henüz tam olarak hazır olmadığı için Manchester City karşısında da ilk 11'de olmayacaktır. Thuram dışında da takımda göze çarpan bir eksik yok.

- Orta alanın yükü "Kramer, Neuhaus" ikilisinde, gole en yakın isim Plea olacak. Muhteşem bir sezon geçiren (31 maç - 13 gol - 12 asist) kaptan Stindl bir kez daha takımın en önemli kozu olacak.

MANCHESTER CITY

- Premier Lig'de üst üste 13 maç kazanıp herkesi darmadağın eden Manchester City'de ise gözler İlkay Gündoğan'ın üzerinde...

- Türk asıllı Alman futbolcu kasık problemi nedeniyle Everton maçını kaçırmıştı ama Arsenal maçında 90 dakika sahada kaldı.

- Bu sezon ciddi sayıda maç kaçıran Kevin de Bruyne ve Sergio Agüero da deplasman kafilesinde yerlerini aldı. Bruyne ilk 11'de olacaktır ama Agüero değil Gabriel Jesus hücum merkezinde başlar.

- TD Pep Guardiola; "Nathan Ake dışında herkes maça hazır. Kısa paslar, hızlı hücum aksiyonları yapıyorlar. Karşımızda bilinçli ve disiplinli hücum edecek bir takım bekliyorum..." dedi.

M'Gladbach ile Manchester City arasındaki "Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçı" tarafsız sahada, Puskas Arena'da (Budapeşte - Macaristan) oynanacaktır.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- M'Gladbach'ın son 5 resmi maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Manchester City deplasmanda oynadığı son 11 maçın tamamını kazandı! (11 maç - 31 gol)

- M'Gladbach, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar arasında kalesinde en fazla gol beklentisi gören ekip! (11.8 xGA)

- İlkay Gündoğan, Premier Lig'de sezonun son bölümüne damga vuran isim! (Son 13 maç - 11 gol)

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İlkay Gündoğan'dan Porto ağlarına enfes bir frikik golü! İzleyelim...